"Bom tấn" World Cup 2026 chính thức nổ: Khi Shakira gọi, Messi và Mbappé trả lời!

Messi, Haaland và dàn siêu sao hội tụ trong MV World Cup 2026 của Shakira.

"Nữ hoàng nhạc World Cup" Shakira vừa chính thức khuấy động bầu không khí bóng đá thế giới khi phát hành MV cho ca khúc chủ đề "Dai Dai" (hợp tác cùng nam ca sĩ Burna Boy) phục vụ cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh World Cup 2026. Ngay sau khi ra mắt, sản phẩm âm nhạc này đã lập tức bùng nổ truyền thông toàn cầu nhờ sự xuất hiện của dàn cameo "vô tiền khoáng hậu" gồm những tên tuổi quyền lực nhất làng túc cầu đương đại.

Mở đầu MV đầy ấn tượng, người hâm mộ được chứng kiến khoảnh khắc huyền thoại Lionel Messi thực hiện một cú tâng bóng điệu nghệ và hô vang: "Shakira, chúng tôi đã sẵn sàng" từ hàng loạt siêu sao như Kylian Mbappé, Erling Haaland, Vinícius Jr, Harry Kane, Rodri, Alphonso Davies và Christian Pulisic. Không dừng lại ở hình ảnh, giọng ca người Colombia còn khéo léo tri ân dòng chảy lịch sử của bộ môn thể thao vua khi đưa tên của các huyền thoại từ quá khứ đến hiện tại như Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, Beckham, Kaká cho đến Messi và Mbappé trực tiếp vào lời bài hát.

Được dàn dựng dưới bàn tay tài hoa của đạo diễn Hannah Lux Davis và ghi hình tại Miami, MV "Dai Dai" sở hữu những khung hình hoành tráng mang đậm tính biểu tượng. Với "Dai Dai", Shakira một lần nữa khẳng định vị thế bất bại của mình trong âm nhạc thể thao sau những bản hit đi vào lịch sử như Hips Don't Lie (2006) hay Waka Waka (2010). Ca khúc mới được dự đoán sẽ thống trị các bảng xếp hạng âm nhạc và trở thành giai điệu rực lửa nhất mùa hè năm nay.