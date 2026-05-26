Chủ tịch CLB Thái Lan tiết lộ gây sốc: Thuyết phục vợ HLV Park Hang-seo rất khó, ông ấy rất sợ vợ

HLV Park Hang-seo rất nghe lời vợ, để đưa ông Park sang Thái Lan là HLV là điều không đơn giản.

Sau nhiều đồn đoán, HLV Park Hang-seo mới đây đã chính thức nhận lời dẫn dắt CLB Kanchanaburi Power FC tại Thái Lan. Tuy nhiên, theo tiết lộ từ Chủ tịch CLB Prawat Kithammakunnit, quá trình đưa chiến lược gia người Hàn Quốc tới Kanchanaburi khó khăn hơn rất nhiều so với tưởng tượng. Chia sẻ trên trang cá nhân, ông Prawat cho biết việc thuyết phục HLV Park Hàng-seo vốn đã không dễ, nhưng người “khó thuyết phục nhất” lại chính là vợ của cựu HLV tuyển Việt Nam - bà Choi Sang-a. “Việc thuyết phục thầy Park không hề dễ dàng. Người khó nhất chính là vợ của ông ấy. Bà ấy lo lắng cho ông Park ở nhiều mặt nên chúng tôi đã phải ngồi nói chuyện với nhau rất lâu mới có thể khiến bà tin tưởng”, Chủ tịch Prawat tiết lộ. Câu chuyện hậu trường nhanh chóng gây chú ý trên mạng xã hội Thái Lan và Việt Nam bởi sự hài hước nhưng cũng rất đời thường. Chính ông Prawat còn đùa rằng: "Cầu thủ sợ thầy Park, thầy Park sợ vợ, còn chủ tịch thì sợ Madam. Ai cũng có người khiến mình phải nghe lời”.

HLV Park Hang-seo và vợ sẽ sang Thái Lan sinh sống và làm việc

Theo chia sẻ thêm từ lãnh đạo CLB, bà Choi Sang-a, phu nhân của HLV Park Hang-seo cũng sẽ chuyển tới sống cùng chồng tại tỉnh Kanchanaburi trong thời gian ông làm việc ở Thái Lan. CLB khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện tốt nhất để gia đình chiến lược gia người Hàn Quốc có cuộc sống thoải mái và ổn định.

“Người dân Kanchanaburi chắc chắn sẽ chăm sóc rất tốt cho cả thầy Park và phu nhân”, ông Prawat nói thêm.

Việc HLV Park Hang-seo nhận lời dẫn dắt Kanchanaburi Power FC đang trở thành một trong những thương vụ được quan tâm nhất bóng đá Đông Nam Á thời điểm hiện tại. Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam, chiến lược gia người Hàn Quốc từng nhận nhiều lời mời nhưng khá kín tiếng về kế hoạch trở lại công tác huấn luyện.

Bởi vậy, quyết định chọn một CLB Thái Lan làm điểm đến tiếp theo khiến không ít người bất ngờ. Người hâm mộ bóng đá khu vực hiện rất tò mò chờ xem liệu “phù thủy Park” có thể tiếp tục tạo nên dấu ấn tại Thai League giống như những gì ông từng làm được cùng bóng đá Việt Nam hay không.