Khoảnh khắc thót tim: Nam thanh niên suýt bị thanh tạ 145kg đè bẹp khi tập gym

Nam thanh niên suýt bị thanh tạ 145kg nghiền nát cổ ngay trong phòng gym.

Mới đây, một đoạn video giám sát tại một phòng gym ở Trung Quốc đang gây ám ảnh trên mạng xã hội. Video ghi lại khoảnh khắc một người đàn ông suýt mất mạng vì bị thanh tạ nặng tới 145kg đè lên người trong lúc tập gym.

Sự việc xảy ra tại một phòng tập ở tỉnh Quảng Đông. Trong video, người đàn ông mặc áo ba lỗ màu đen và quần hồng đang thực hiện bài đẩy tạ nằm (bench press). Anh cố gắng nâng mức tạ cực nặng để chinh phục cột mốc cá nhân mới. Tuy nhiên, chỉ vài giây sau khi đẩy thanh tạ lên, hai cánh tay của anh bắt đầu run dữ dội vì quá sức. Thanh tạ khổng lồ bất ngờ tuột khỏi tay, rơi mạnh xuống ngực rồi trượt dần lên vùng cổ họng khiến người xem thót tim.

Người đàn ông gặp sự cố khi tập tạ cường độ cao tại phòng tập thể hình (Nguồn ảnh: SWNS) Người đàn ông gặp sự cố khi tập tạ cường độ cao tại phòng tập thể hình (Nguồn ảnh: SWNS)

Anh ta đã phải vật lộn để thoát khỏi thanh tạ khổng lồ (Ảnh: SWNS) Anh ta đã phải vật lộn để thoát khỏi thanh tạ khổng lồ (Ảnh: SWNS)

Khoảnh khắc đó, nam thanh niên gần như bị siết cổ ngay dưới sức nặng 145kg, trong khi khuôn mặt lộ rõ sự hoảng loạn và đau đớn. Điều khiến nhiều người sốc hơn cả là xung quanh anh vẫn có người đang tập luyện nhưng không ai nhận ra tình huống nguy hiểm. Một người ngồi ngay cạnh tiếp tục tập như không có chuyện gì xảy ra, trong khi người khác đeo tai nghe và chăm chú nhìn điện thoại.

Không ai nghe thấy tín hiệu cầu cứu tuyệt vọng của nạn nhân. Trong khoảnh khắc sinh tử, người đàn ông đã cố xoay người sang một bên, lật úp cơ thể xuống ghế và dùng hết sức đạp chân để thoát khỏi thanh tạ. Sau nhiều giây vật lộn đầy ám ảnh, anh cuối cùng cũng trườn được ra ngoài và thoát chết trong gang tấc.

Theo truyền thông địa phương, người đàn ông rơi vào trạng thái hoảng loạn nghiêm trọng sau sự cố nhưng may mắn không bị thương chí mạng. Video hiện đang được chia sẻ rộng rãi như một lời cảnh báo về việc tập tạ nặng mà không có người hỗ trợ đứng phía sau.