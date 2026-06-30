Tranh cãi World Cup: Klopp nổi điên lôi cả Asenal vào cuộc sau "thảm họa VAR" khiến Đức mất trắng bàn thắng

HLV Klopp bức xúc phản pháo VAR sau khi Đức mất "bàn thắng vàng", rồi bị Paraguay loại ở vòng 32 World Cup.

Một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử World Cup đã vừa xảy ra tại vòng 32 đội trên sân vận động Gillette (Massachusetts, Mỹ). Đội tuyển Đức đã chính thức phải xách vali về nước sau thất bại chấn động trước Paraguay trên chấm penalty (2-3). Trận đấu không chỉ khép lại với màn đấu súng cân não kịch tính, mà còn trở thành tâm điểm của truyền thông quốc tế bởi một quyết định gây tranh cãi dữ dội từ công nghệ VAR.

Tỷ số hòa 1-1 được giữ nguyên cho đến hết 90 phút chính thức, buộc hai đội phải bước vào hiệp phụ. Tại đây, bước ngoặt định mệnh đã nổ ra ở phút 102. Từ quả đá phạt góc của Nathaniel Brown, trung vệ Jonathan Tah bật cao đánh đầu dũng mãnh tung lưới Paraguay. Giữa lúc các cầu thủ Đức đang ăn mừng cuồng nhiệt bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1, trọng tài chính đã nhận tín hiệu từ phòng VAR và quyết định ra màn hình ngoài sân để xem lại băng ghi hình.

Sau vài phút xem xét kỹ lưỡng, vị vua áo đen đã đưa ra phán quyết gây ngỡ ngàng khi từ chối bàn thắng của Đức. Trọng tài nhận định rằng cầu thủ vào sân thay người Waldemar Anton bên phía Đức đã có tình huống đẩy sau và ngăn cản trái phép thủ môn Orlando Gill bên phía Paraguay trước khi bóng vào lưới.

Bàn thắng đã bị hủy bỏ vì Waldemar Anton phạm lỗi với Orlando Gill (Ảnh: AP)

Jonathan Tah lao vào ghi bàn (Ảnh: Reuters)

Trọng tài Jalal Jayed đã đưa ra quyết định sau khi xem lại băng ghi hình (Nguồn: Reuters)

Tình huống bị từ chối của Jonathan Tah ngay lập tức trở thành tâm điểm tranh cãi nảy lửa, nơi mà nhiều người tin rằng lẽ ra đã có thể thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu. Một làn sóng giận dữ và chỉ trích bùng lên mạnh mẽ từ giới chuyên môn. Trên sóng truyền hình Anh, hàng loạt cựu danh thủ đã phản ứng dữ dội. Huyền thoại Alan Shearer thẳng thắn gọi phán quyết này là "thảm hại" và cho rằng thủ môn Gill đã chủ động "diễn kịch". Đồng quan điểm, Roy Keane tức giận chia sẻ: "Quyết định đó là một trò hề. Bóng đá đang ngày càng trở nên quá mềm yếu khi bạn thậm chí không thể chạm vào thủ môn".

Đáng chú ý, chiến lược gia lão luyện Jurgen Klopp cũng không giấu được sự bức xúc khi chứng kiến đội nhà bị tước đi pha lập công mười mươi. Ông thẳng thắn mỉa mai quyết định của trọng tài bằng cách so sánh với giải Ngoại hạng Anh:

"Nếu bàn thắng đó bị xem là phạm lỗi, thì Arsenal đã không thể trở thành nhà vô địch nước Anh. 60% các bàn thắng của họ mùa này đều đến từ những tình huống như vậy".

Bàn thắng không được công nhận, phần nào ảnh hưởng đến tâm lý của các cầu thủ Đức b những phút còn lại. Trận đấu buộc phải kéo vào loạt sút luân lưu đầy may rủi để phân định thắng thua.

Trước thềm giải đấu năm 2026, bóng đá Đức luôn tự hào với kỷ lục vô tiền khoáng hậu toàn thắng trong tất cả các loạt sút luân lưu mà họ từng tham dự trong lịch sử World Cup. Thế nhưng, đêm Massachusetts định mệnh đã bẻ gãy hoàn toàn "bản lĩnh thép" ấy.

Đánh bại gã khổng lồ châu Âu, Paraguay hiên ngang tiến vào vòng 16 đội và viết nên trang sử mới đầy tự hào. Trong khi đó, với đội tuyển Đức, họ phải cay đắng dừng bước sớm.