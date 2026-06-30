Ảnh cảm xúc khi Hà Lan bị Morocco loại trong trận đấu điên rồ: "Cầm vàng lại để vàng rơi", tạm biệt nhé "cơn lốc màu da cam"!

Dàn siêu sao Hà Lan thất thần, đứng lặng trên sân khi bị Morocco loại khỏi World Cup trong trận đấu điên rồ.

Hà Lan đã ở rất gần tấm vé vào vòng 16 đội World Cup 2026 nhưng cuối cùng phải dừng bước trước Morocco sau loạt sút luân lưu cân não. Sau tiếng còi mãn cuộc, những biểu cảm thất thần của Cody Gakpo cùng các đồng đội trở thành hình ảnh ám ảnh nhất trận đấu.

Trận đấu giữa Hà Lan và Morocco ở vòng 32 đội World Cup 2026 khép lại bằng một kịch bản khiến người hâm mộ "Cơn lốc màu da cam" khó có thể chấp nhận. Hà Lan là đội có bàn mở tỉ số nhưng chỉ ít phút sau họ để Morocco gỡ hoà. Sau 120 phút bất phân thắng bại với tỷ số 1-1, hai đội bước vào loạt sút luân lưu để phân định tấm vé đi tiếp. Trên chấm 11 m, Morocco bản lĩnh hơn và giành chiến thắng 3-2, qua đó loại một trong những ứng viên của giải đấu.

Thất bại khiến các ngôi sao Hà Lan hoàn toàn suy sụp. Họ quỳ gối trên sân, gương mặt thất thần sau khi chứng kiến giấc mơ World Cup khép lại. Dàn sao Hà Lan không thể giấu nổi cảm xúc khi các cầu thủ Morocco bắt đầu màn ăn mừng cuồng nhiệt. Họ đứng lặng trên sân với ánh mắt vô hồn. Có người ôm đầu tiếc nuối, có người cúi gằm mặt, trong khi một số cầu thủ chỉ biết đưa tay che mặt vì không thể tin đội bóng của mình đã bị loại.

Khung cảnh tương phản hoàn toàn với phía bên kia chiến tuyến. Các cầu thủ Morocco vỡ òa trong niềm vui sau khi tạo nên bất ngờ lớn để giành quyền vào vòng 16 đội. Tiếng hò reo trên khán đài hòa cùng màn ăn mừng của các cầu thủ càng khiến nỗi thất vọng của Hà Lan thêm nặng nề.

Với chiến thắng trên chấm luân lưu, Morocco giành vé vào vòng 16 đội World Cup 2026, trong khi Hà Lan phải nói lời chia tay giải đấu theo cách đầy nghiệt ngã sau một trong những trận đấu giàu cảm xúc nhất vòng knock-out.

Ảnh: Getty.