Ít nhất 5 cầu thủ vướng cáo buộc hiếp dâm vẫn được thi đấu tại World Cup 2026, lý do vì sao?

Ít nhất 5 cầu thủ tham dự World Cup 2026 đang hoặc từng bị điều tra vì các cáo buộc hiếp dâm, tấn công tình dục. Dù vậy, tất cả vẫn đủ điều kiện thi đấu do chưa bị FIFA đình chỉ hoặc chưa có phán quyết pháp lý rõ ràng.

Thông tin đội trưởng Cape Verde Ryan Mendes bị cảnh sát New Zealand điều tra vì cáo buộc hiếp dâm một nữ phiên dịch viên người Brazil đã làm dấy lên nhiều tranh luận về tiêu chuẩn dự World Cup của FIFA.

Theo thống kê của Globo Esporte (Brazil), hiện có ít nhất 5 cầu thủ tham dự World Cup 2026 đang hoặc từng đối mặt với các cuộc điều tra liên quan đến hiếp dâm hoặc tấn công tình dục. Trong số này có Ryan Mendes (Cape Verde), Achraf Hakimi (Morocco), Thomas Partey (Ghana) và hai tuyển thủ Nhật Bản là Junya Ito cùng Kaishu Sano.

Tuy nhiên, FIFA vẫn cho phép tất cả góp mặt tại ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

FIFA không cấm cầu thủ chỉ vì đang bị điều tra

Theo quy định hiện hành, FIFA không có điều luật cấm các cầu thủ đang bị điều tra hoặc bị truy tố về các tội danh hiếp dâm, xâm hại tình dục đăng ký tham dự các giải đấu quốc tế. Quan điểm của cơ quan quản lý bóng đá thế giới là tôn trọng hệ thống tư pháp của từng quốc gia, trong khi quyền triệu tập cầu thủ thuộc về các liên đoàn thành viên.

Chỉ khi cầu thủ bị FIFA áp dụng án kỷ luật, hoặc có quyết định của tòa án hay cơ quan chức năng cấm thi đấu, họ mới mất tư cách tham dự các giải đấu.

Ryan Mendes vẫn chờ quyết định khởi tố

Trường hợp mới nhất là đội trưởng Cape Verde Ryan Mendes. Tiền đạo 36 tuổi bị một phụ nữ Brazil tố cáo hiếp dâm tại khách sạn ở Auckland hồi tháng 3, khi Cape Verde sang New Zealand đá giao hữu. Cảnh sát đã thu giữ camera an ninh, hồ sơ y tế và đang chờ kết luận giám định để quyết định có truy tố hay không. FIFA cho biết đang phối hợp với cơ quan chức năng New Zealand nhưng từ chối bình luận thêm về vụ việc.

Ryan Mendes, đội trưởng đội tuyển quốc gia Cape Verde, đang bị cảnh sát New Zealand điều tra sau cáo buộc hiếp dâm từ một phụ nữ người Brazil (Ảnh: Getty Images)

Hai tuyển thủ Nhật Bản từng dính bê bối

Junya Ito bị hai phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục tại một khách sạn ở Osaka vào đầu năm 2024. Sau đó, chính Ito tố ngược hai người vì vu khống. Đến tháng 8/2024, cơ quan công tố Nhật Bản quyết định không truy tố cả hai bên do không đủ chứng cứ.

Junya Ito (ĐT Nhật Bản) bị hai phụ nữ cáo buộc tấn công tình dục vào năm 2024 (Ảnh: Getty Images)

Trong khi đó, tiền vệ Kaishu Sano từng bị cảnh sát Tokyo bắt giữ vào tháng 7/2024 sau cáo buộc xâm hại tình dục một phụ nữ khoảng 30 tuổi. Quá trình điều tra sau đó khép lại mà không có bản án kết tội. Sano được trả tự do, trở lại thi đấu và được HLV Hajime Moriyasu triệu tập dự World Cup 2026.

Kaishu Sano (ĐT Nhật Bản) từng bị cảnh sát Tokyo bắt giữ với cáo buộc tấn công tình dục một phụ nữ vào năm 2024 (Ảnh: Getty Images)

Hakimi chuẩn bị hầu tòa, Partey đối mặt 7 cáo buộc

Achraf Hakimi là trường hợp gây chú ý nhất. Hậu vệ Morocco bị một phụ nữ 24 tuổi cáo buộc hiếp dâm tại Pháp năm 2023. Dù luôn phủ nhận, ngôi sao PSG đã bị bác đơn kháng cáo và sẽ phải ra xét xử tại tòa án Pháp.

Hakimi (ĐT Morocco) (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Thomas Partey đang đối mặt với 7 cáo buộc hiếp dâm và tấn công tình dục tại Anh. Tiền vệ Ghana thậm chí lỡ trận ra quân World Cup vì không được Canada cấp thị thực nhập cảnh do vụ án vẫn đang được điều tra. Dù vậy, anh vẫn được triệu tập bởi các cáo buộc chưa có phán quyết cuối cùng từ tòa án.

Thomas Partey, đến từ Ghana, đối mặt với bảy cáo buộc hiếp dâm (Ảnh: Getty Images)

Chưa có bản án, FIFA vẫn để cầu thủ thi đấu

Các trường hợp trên cho thấy FIFA hiện áp dụng nguyên tắc tôn trọng quy trình tố tụng và suy đoán vô tội. Điều đó đồng nghĩa với việc một cầu thủ vẫn có thể tham dự World Cup nếu chưa bị kết án, chưa bị FIFA đình chỉ hoặc không chịu bất kỳ biện pháp pháp lý nào ngăn cản việc thi đấu.

Chính vì vậy, dù vướng những cáo buộc nghiêm trọng, cả Ryan Mendes, Hakimi, Partey, Junya Ito và Kaishu Sano vẫn được các đội tuyển quốc gia đăng ký tham dự World Cup 2026.