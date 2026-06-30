Khoảnh khắc gây sốt: CĐV Nhật Bản gào khóc, ném áo đầy đau đớn giữa khán đài hàng vạn CĐV Brazil đang ăn mừng

Hình ảnh một CĐV Nhật Bản gào khóc trong tuyệt vọng trên khán đài Houston nhanh chóng lan truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Lạc vào khán đài CĐV Brazil, CĐV Nhật Bản gào thét đau đớn khi đội nhà bị loại

Rạng sáng 30/6 (giờ Việt Nam), Brazil giành quyền vào vòng 16 đội World Cup 2026 sau màn lội ngược dòng kịch tính 2-1 trước Nhật Bản. Đại diện châu Á nhập cuộc đầy tự tin và tạo ra nhiều khó khăn cho Brazil trong hiệp một. Phút 29, Kaishu Sano tung cú dứt điểm đẹp mắt mở tỷ số, đưa Nhật Bản vượt lên sau quãng thời gian thi đấu lấn lướt.

Sau giờ nghỉ, Brazil dần lấy lại thế trận. Casemiro đánh đầu cận thành gỡ hòa trước khi Gabriel Martinelli ghi bàn quyết định ở phút bù giờ cuối cùng, hoàn tất màn ngược dòng với chiến thắng 2-1.

Các CĐV Brazil vỡ òa trong niềm vui chiến thắng, còn người hâm mộ Nhật Bản chết lặng khi chứng kiến đội nhà dừng bước. Giữa biển người đang ăn mừng, một CĐV Nhật Bản trở thành tâm điểm trên mạng xã hội. Người này gào khóc trong đau đớn, cởi phăng ám khóc ném xuống đất vì thất vọng sau khi Nhật Bản chính thức bị loại. Đặc biệt hơn, hình ảnh ấy diễn ra trên khán đài toàn CĐV Brazil. Khoảnh khắc ấy nhanh chóng được chia sẻ rộng rãi. Một số CĐV Brazil tiến đến động viên và an ủi anh.

CĐV Nhật Bản gào thét giữa khán đài toàn fan Brazil

Một CĐV Brazil còn choàng lá cờ Brazil lên người CĐV Nhật Bản này. Khoảnh khắc này nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội và thu hút nhiều bình luận.

Thất bại trước Brazil tiếp tục nối dài cái dớp của bóng đá Nhật Bản tại World Cup. Đây là lần thứ năm đội tuyển xứ sở mặt trời mọc dừng bước ở vòng đấu này và họ vẫn chưa thể giành chiến thắng trong một trận đấu thuộc vòng knock-out của World Cup. Giấc mơ tạo nên cột mốc lịch sử vì thế thêm một lần dang dở, để lại nỗi thất vọng lớn cho các cầu thủ cũng như hàng triệu người hâm mộ Nhật Bản.

Với chiến thắng 2-1, Brazil giành quyền vào vòng 16 đội và sẽ gặp đội thắng trong cặp đấu giữa Bờ Biển Ngà và Na Uy vào ngày 5/7.