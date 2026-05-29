Neymar chấn thương có đá được World Cup 2026 không?

Neymar nhiều khả năng lỡ hẹn trận mở màn World Cup 2026.

Đội tuyển Brazil vừa nhận tin không vui trước thềm World Cup, Neymar, được xác định dính chấn thương nghiêm trọng hơn dự kiến và đối mặt với nguy cơ không kịp bình phục để thi đấu giai đoạn vòng bảng.

Theo thông báo chính thức từ đội tuyển Brazil, kết quả kiểm tra chuyên sâu cho thấy Neymar bị rách bắp chân phải (chấn thương cơ cấp độ 2). Vết rách này trái ngược hoàn toàn với báo cáo ban đầu từ câu lạc bộ chủ quản Santos, nơi trước đó khẳng định tiền đạo 34 tuổi chỉ bị sưng cơ nhẹ sau trận thua Coritiba vào ngày 17/5.

Neymar chấn thương nặng hơn dự kiến (Ảnh: Getty)

Với chẩn đoán mới nhất, Neymar sẽ phải dưỡng thương ít nhất từ 2 đến 3 tuần. Điều này đồng nghĩa với việc siêu sao mang áo số 10 chắc chắn vắng mặt trong hai trận giao hữu tổng duyệt của tuyển Brazil gặp Panama (ngày 1/6) và Ai Cập (ngày 7/6). Đáng ngại hơn, khả năng anh kịp đá trận ra quân gặp Ma Rốc vào ngày 14/6 tại bảng C gần như là không thể.

Tình huống bất ngờ này đang đặt HLV Carlo Ancelotti vào một canh bạc đầy rủi ro và chịu áp lực lớn từ dư luận xứ Samba. Để điền tên Neymar vào danh sách 26 cầu thủ chính thức sang Mỹ, chiến lược gia người Ý đã chấp nhận gạch tên Joao Pedro - tiền đạo đang có phong độ cao và hoàn toàn sung sức.

Theo quy định của FIFA, các đội tuyển vẫn có quyền thay thế nhân sự trước trận ra quân 24 giờ bằng một cầu thủ trong danh sách sơ bộ 55 người nếu có lý do bất khả kháng được hội đồng y tế chấp thuận. Về mặt lý thuyết, suất dự World Cup của cựu sao PSG hiện rất bấp bênh. Đội tuyển Brazil vẫn đang chờ sự hồi phục của Neymar.