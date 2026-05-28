Kịch bản tồi tệ xuất hiện: Neymar nhận tin sét đánh về chấn thương, nguy cơ lỡ hẹn World Cup 2026

Tình hình chấn thương của Neymar gây lo ngại.

Bầu không khí tại đại bản doanh của đội tuyển Brazil đang trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết khi ngôi sao số một, Neymar Jr, đang đối diện với nguy cơ cao phải bỏ lỡ vòng chung kết World Cup 2026.

Mọi chuyện bắt đầu đảo chiều ngay trong buổi tập đầu tiên của siêu sao 34 tuổi cùng các đồng đội tại tuyển quốc gia hôm nay 28/5. Neymar đã được đi chụp MRI, hình ảnh Neymar rời phòng khám với khuôn mặt cúi gằm đầy thất vọng đã báo hiệu cho một kịch bản không mấy suôn sẻ.

Theo thông tin độc quyền từ tờ Lance , kết quả kiểm tra y tế cho thấy chấn thương của Neymar nghiêm trọng hơn rất nhiều so với những gì được công bố trước đó. Trước khi hội quân, phía CLB Santos từng lên tiếng trấn an dư luận khi mô tả tình trạng của tiền đạo này chỉ là "phù nhẹ bắp chân". Tuy nhiên, thực tế tại trung tâm huấn luyện cho thấy Neymar chưa đạt được trạng thái thể lực cần thiết để chinh chiến tại một giải đấu khắc nghiệt như World Cup.

Neymar chưa có thể trạng tốt nhất

Trước mắt Neymar gần như chắc chắn sẽ làm khán giả trong hai trận giao hữu tổng duyệt sắp tới gặp Panama và Ai Cập. Đáng lo ngại hơn, các chuyên gia y tế nhận định khả năng kịp bình phục của cựu sao PSG cho trận mở màn gặp Morocco vào ngày 14/6 là cực kỳ thấp.

World Cup 2026 vốn được xem là "vũ điệu cuối cùng" để Neymar hoàn thành giấc mơ vàng còn dang dở cùng đội tuyển quê nhà. Nếu kịch bản tồi tệ nhất xảy ra và anh phải ngồi ngoài toàn bộ giải đấu, đây sẽ là một cú sốc không thể nguôi ngoai đối với cá nhân tiền đạo này và người hâm mộ bóng đá Brazil trên toàn thế giới.