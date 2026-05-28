Gần 5 triệu người bật cười vì Messi: Trên sân là GOAT mà ngoài đời anh ngố quá!

Khoảnh khắc Lionel Messi vô tình suýt "mất luôn" cây bút cá nhân sau khi nhiệt tình ký tặng fan đang khiến cộng đồng mạng dậy sóng vì quá đỗi đáng yêu.

Lionel Messi trước giờ vẫn luôn nổi tiếng với sự thân thiện và chiều lòng người hâm mộ hết nấc. Thế nhưng, một đoạn clip ngắn ghi lại khoảnh khắc đời thường mới đây của siêu sao người Argentina lại khiến dân tình "bật cười ngã ngửa". Không còn là một "nhà ảo thuật" sắc lạnh trên sân cỏ, Messi ngoài đời lại lộ diện với biểu cảm vô cùng ngơ ngác và "vô tri" trước một tình huống dở khóc dở cười với fan nhí.

Sự việc diễn ra khi Messi đang ngồi trong xe ô tô cùng cậu con trai cả Thiago Messi. Một cổ động viên nhỏ tuổi đã may mắn tiếp cận được thần tượng và tha thiết xin anh ký tặng lên tấm thẻ kỷ niệm World Cup. Tuy nhiên, một khoảnh khắc khá gượng gạo xảy ra khi chiếc bút marker của bạn nhỏ này đột ngột dở chứng, không thể ra mực.

Thay vì từ chối vì lịch trình hoặc sự cố khách quan, nhà vô địch thế giới đã có hành động cực kỳ chu đáo. Anh lập tức tự tìm trên xe ô tô và rút ra chiếc bút riêng của bản thân để hoàn thành tâm nguyện cho fan nhí. Hành động tinh tế này của Messi nhanh chóng ghi điểm tuyệt đối trong mắt công chúng.

Câu chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như sau khi ký xong, Messi không... tiện tay đưa luôn chiếc bút của mình cho cậu bé. Thấy vị thần tượng "đãng trí" định khuyến mãi luôn quà, fan nhí đã vội vàng xua tay và nhắc nhở: "Bút của chú mà!".

Lúc này, "GOAT" (Cầu thủ vĩ đại nhất mọi thời đại) mới ngớ người ra, thốt lên một tiếng "À" đầy ngơ ngác. Gương mặt bừng tỉnh xen chút ngại ngùng của anh khiến những người chứng kiến xung quanh đều phải bật cười. Ngồi ngay bên cạnh, cậu cả Thiago trong chiếc áo đấu Inter Miami chỉ biết lặng lẽ mỉm cười chứng kiến ông bố siêu sao của mình vừa có một pha xử lý quá ngố.

Đoạn video này cực viral trên MXH, hút 4,7 triệu lượt xem và tương tác trên app X, lan truyền chóng mặt trên TikTok đêm về hàng triệu view. Đáng nói, khoảnh khắc này xuất hiện ngay sau trận đấu đầy nỗ lực của Messi trong màu áo Inter Miami gặp Philadelphia Union.

Dù trước đó có một vài lo ngại về việc anh bị quá tải cơ nhẹ, nhưng tinh thần vui vẻ, rạng rỡ này của El Pulga đã khiến người hâm mộ hoàn toàn yên tâm trước thềm World Cup 2026. Đúng là siêu sao hàng đầu thế giới, bất kể là siêu phẩm trên sân cỏ hay một khoảnh khắc "ngố" đời thường thì vẫn cứ là tâm điểm của sự chú ý!