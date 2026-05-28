Tìm ra "ông hoàng" highlight Pickleball Việt Nam: Visual cực bảnh, "phẩy vợt" mới chất!

Hồ Vũ Hoàn - tay vợt chuyên tạo ra những khoảnh khắc đỉnh cao của pickleball Việt Nam.

Trong bối cảnh bộ môn Pickleball đang bùng nổ mạnh mẽ tại Việt Nam, Hồ Vũ Hoàn đã nhanh chóng khẳng định vị thế của mình như một trong những tay vợt hàng đầu, góp phần đưa phong trào thể thao này tiệm cận với tiêu chuẩn chuyên nghiệp. Xuất thân là một vận động viên quần vợt kỳ cựu, hành trình chuyển mình của tay vợt sinh năm 1993 này đã truyền cảm hứng mạnh mẽ cho cộng đồng người chơi thể thao trên cả nước.

Trước khi bén duyên với Pickleball, Hồ Vũ Hoàn từng là một gương mặt quen thuộc của làng banh nỉ miền Bắc. Gia nhập đội tuyển tennis Hà Nội và bắt đầu thi đấu chuyên nghiệp từ năm 12 tuổi, anh đã sở hữu gần hai thập kỷ gắn bó với sân quần vợt. Chính nền tảng thể lực dồi dào, bộ chân linh hoạt cùng tư duy chiến thuật nhạy bén tích lũy từ tennis đã trở thành bệ phóng hoàn hảo, giúp anh thích nghi nhanh chóng khi bước sang một chương mới của sự nghiệp.

Bắt đầu tiếp cận Pickleball từ giai đoạn bộ môn này mới du nhập vào Việt Nam, Hồ Vũ Hoàn sớm chứng minh được đẳng cấp của một vận động viên chuyên nghiệp. Anh liên tục gặt hái được những cột mốc trên đấu trường quốc tế, tiêu biểu là tấm Huy chương Bạc tại Giải châu Á mở rộng (Asian Open Pickleball Championship) và Huy chương Đồng tại Giải vô địch thế giới (World Pickleball Championship). Tại các sân chơi quốc nội, Hồ Vũ Hoàn luôn là cái tên bảo chứng cho những trận cầu đỉnh cao. Anh xuất sắc lên ngôi vô địch nội dung Open (hệ nâng cao) tại Giải quốc tế Cúp VTV8 LaQueenara Hội An khi đánh cặp cùng tay vợt Trịnh Linh Giang, đồng thời thâu tóm hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ khác tại khu vực phía Bắc.

Trên sân đấu, Hồ Vũ Hoàn được giới chuyên môn và người hâm mộ đánh giá cao nhờ lối chơi tỉnh táo, khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu cực tốt và sự kiên trì trong các pha đôi công. Anh luôn biết cách bóp nghẹt đối thủ bằng những tình huống phòng ngự bền bỉ trước khi tung ra những cú dứt điểm hiểm hóc để định đoạt trận đấu. Hồ Vũ Hoàn còn gây sốt với những khoảnh khắc ấn tượng trên sân đấu. Chính những cú bóng xuất thần này giúp anh được mệnh danh là "ông hoàng highlight" của pickleball Việt Nam.