Chính thức: BTC Pickleball Mindanao lên tiếng vụ tranh cãi bóng thi đấu, Quang Dương - Phúc Huỳnh bỏ chơi chung kết vẫn vô địch

Một sự cố hy hữu đã diễn ra tại giải Pickleball Mindanao 2026 khi trận chung kết được mong chờ nhất ở nội dung đơn nam đã không thể diễn ra. Ban tổ chức sau đó đã phải đưa ra quyết định trao đồng HCV cho cả Quang Dương và Phúc Huỳnh sau những bất đồng không thể giải quyết về tiêu chuẩn bóng thi đấu.

Theo thông báo chính thức từ ông Aldus Corel Dela Cruz, Người sáng lập kiêm Giám đốc giải đấu PPL, trận đấu giữa hai tay vợt Phúc Huỳnh và Quang Dương đã bị hủy bỏ ngay trước giờ bóng lăn do hai bên không đạt được đồng thuận về công cụ thi đấu.

Rắc rối bắt nguồn từ quy định sử dụng bóng có phần linh hoạt của ban tổ chức trong những ngày thi đấu đầu tiên. Tại giải đấu lần này, PPL hợp tác với hai thương hiệu bóng khác nhau ngày thi đấu thứ nhất (21/5) sử dụng bóng Zocker (40 lỗ) và ngày thứ hai (22/5) sử dụng bóng Wika (40 lỗ).

Tuy nhiên, ở trận chung kết tay vợt Quang Dương yêu cầu sử dụng loại bóng 48 lỗ. Trong khi đó, tay vợt Phúc Huỳnh lại cho rằng nên dùng bóng tiêu chuẩn 40 lỗ xuyên suốt từ vòng bảng cho đến chung kết. Chính sự khác biệt này đã dẫn đến tranh cãi căng thẳng ngay trước thềm trận chung kết, khi cả hai tay vợt đều đã làm quen và thích nghi hoàn toàn với loại bóng mình đã chơi.

Trận chung kết giữa Quang Dương và Phúc Huỳnh đã không thể diễn ra do tranh cãi về bóng thi đấu (Ảnh: Wika)

Trước tình thế bế tắc, BTC đã đưa ra giải pháp trung gian là tung đồng xu để chọn ra quả bóng thi đấu chính thức. Dẫu vậy, nỗ lực hòa giải này đã thất bại khi cả hai vận động viên đều không chịu nhượng bộ để bảo vệ lợi thế cảm giác bóng của mình.

Để tránh việc trận đấu bị trì hoãn vô thời hạn và tôn trọng quyền lợi thi đấu của các vận động viên, BTC cùng hai tay vợt đã đi đến một quyết định chưa từng có tiền lệ là hủy trận chung kết và để Phúc Huỳnh cùng Quang Dương chia sẻ ngôi vị cao nhất.

Ngay sau sự cố đáng tiếc trên, BTC đã lập tức ra văn bản chấn chỉnh và áp dụng quy định siết chặt kỷ luật cho các ngày thi đấu tiếp theo (23 và 24/5). Theo đó, loại bóng 40 lỗ sẽ là công cụ thi đấu độc quyền và bắt buộc đối với tất cả các trận đấu còn lại của giải, do đây là dòng bóng phổ thông và quen thuộc nhất với các tay vợt Philippines. Mọi biến thể bóng khác, bao gồm cả loại 48 lỗ, sẽ hoàn toàn bị cấm.

Đại diện PPL cũng đã gửi lời xin lỗi chân thành tới toàn thể người hâm mộ tại sân cũng như khán giả theo dõi qua sóng trực tiếp, đồng thời cam kết sẽ nâng cao công tác tổ chức để không lặp lại những lỗ hổng kỹ thuật tương tự trong tương lai.