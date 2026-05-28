Bị tố "tham phú phụ bần", "cắm sừng" bạn trai 5 năm để yêu thần đồng Barcelona, bạn gái Lamine Yamal lên tiếng cực gắt!

Thực hư tin đồn cô nàng bỏ bạn trai 5 năm để yêu Lamine Yamal.

Yêu một trong những ngôi sao bóng đá chưa bao giờ là điều dễ dàng, nàng WAGs mới của Barcelona – Ines Garcia đang phải nếm trải mặt tối của sự nổi tiếng. Vừa qua, nữ influencer 21 tuổi này đã trở thành tâm điểm chỉ trích của dư luận khi bị cáo buộc dứt tình với người bạn trai 5 năm để chạy theo thần đồng Lamine Yamal. Trước làn sóng công kích dữ dội, người trong cuộc đã chính thức lên tiếng làm rõ thực hư.

Ines Garcia bị tố phản bội người cũ để yêu Yamal

Theo ghi nhận từ các trang tin quốc tế lớn như HOLA! USA và Mundo Deportivo, làn sóng tin đồn bắt đầu nổ ra ngay sau khi những hình ảnh hẹn hò của Lamine Yamal và Ines Garcia tại Hy Lạp bị rò rỉ. Một bộ phận cư dân mạng Tây Ban Nha nhanh chóng thêu dệt câu chuyện Ines là kẻ hám danh lợi, sẵn sàng "đá" người yêu lâu năm tên Gonzalo ngay khi lọt vào mắt xanh của siêu sao Barca hòng tìm kiếm sự nổi tiếng.

Trước áp lực quá lớn từ truyền thông và antifan, Ines Garcia đã phải đăng tải một tâm thư ngắn trên Instagram cá nhân để đính chính. Cô bức xúc viết: “Từ lúc nào mà mọi người lại nói rằng tôi từng có mối quan hệ 5 năm với người bạn Gonzalo của mình rồi bỏ anh ấy để theo người khác vậy? Điều đó thật vô lý và nực cười". Gonzalo thực chất chỉ là một người bạn thân chí cốt của Ines Garcia. Hoàn toàn không có chuyện phản bội hay "cắm sừng" như các tài khoản mạng xã hội đồn thổi.

Nàng WAG lên tiếng khẳng định không có chuyện "cắm sừng"

Bất chấp những thị phi bủa vây, mối quan hệ giữa chân sút 18 tuổi của Barca và nàng hot TikToker dường như ngày càng khăng khít. Thay vì giữ im lặng, Lamine Yamal đã có những động thái công khai đầy mạnh mẽ để bảo vệ và khẳng định "chủ quyền" với bạn gái. Mới đây nhất, cặp đôi đã chính thức "ra mắt" truyền thông khi tay trong tay tham dự buổi tiệc ăn mừng chức vô địch của FC Barcelona tại Castelldefels. Yamal cực kỳ ga lăng khi mở cửa xe và dắt tay Ines tiến vào buổi tiệc trước sự chứng kiến của dàn đồng nghiệp. Không lâu sau đó, cả hai tiếp tục bị bắt gặp xuất hiện thân mật tại khu vực VIP trong đêm nhạc của nam ca sĩ Bad Bunny ở Barcelona. Đỉnh điểm là màn "khẳng định chủ quyền" trên mạng xã hội khi Yamal đăng tải bức ảnh ôm Ines Garcia từ phía sau lên Instagram.

Yamal thoải mái công khai bạn gái mới

