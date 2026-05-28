Em gái lai Tây cao 1m77 của thủ môn Đặng Văn Lâm xinh đẹp lộ diện sau khoảnh khắc viral ở buổi casting người mẫu

Dù tiếc nuối dừng chân sớm tại vòng tuyển chọn người mẫu, Đặng Thanh Giang - em gái út của thủ môn Lâm Tây - vẫn nhận được cơn mưa lời khen nhờ nhan sắc ngọt ngào cùng vóc dáng vô cùng nổi bật.

Mới đây, người hâm mộ không khỏi xôn xao trước hình ảnh hotgirl Đặng Thanh Giang - em gái út của thủ môn Đặng Văn Lâm - xuất hiện tại buổi casting của Vietnam International Fashion Week. Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m77 cùng nhan sắc xinh đẹp, dòng máu lai Việt - Nga, cô nàng nhanh chóng trở thành tâm điểm thu hút truyền thông ngay từ những bước chân đầu tiên trên sàn catwalk. Dù viral MXH, chân dài sinh năm 2007 lại không may mắn có tấm vé đi tiếp, khiến khoảnh khắc biểu cảm thẫn thờ đầy tiếc nuối của cô lập tức leo thẳng lên xu hướng tìm kiếm.

Em gái thủ môn Lâm Tây xinh đẹp tham dự buổi casting người mẫu (Ảnh: Top Story)

Thần thái cuốn hút bất chấp camera thường

Xuất hiện tại buổi tuyển chọn công khai, Đặng Thanh Giang lựa chọn trang phục tối giản với chiếc váy đen hai dây ôm sát, khéo léo tôn lên đôi chân dài miên man cùng vóc dáng mảnh mai, thanh thoát. Dù chưa có nhiều kinh nghiệm trình diễn chuyên nghiệp, cô nàng 19 tuổi vẫn ghi điểm nhờ những sải bước tự tin, uyển chuyển trước hội đồng giám khảo khó tính.

Qua những đoạn clip được người hâm mộ chia sẻ rầm rộ, có thể thấy nhan sắc của em gái Lâm Tây "chấp" cả ống kính camera thường lẫn ánh sáng gay gắt của trường quay. Gương mặt thanh tú, sống mũi cao thẳng cùng thần thái lạnh lùng, sang chảnh của cô nàng được nhận xét là mang đậm tinh thần của người mẫu tương lai.

Em gái Lâm tây viral với nhan sắc xinh đẹp, biểu cảm thẫn thờ khi bị loại (Ảnh: Yeah1 Music)

Động thái rạng rỡ trên trang cá nhân hậu "trượt" casting

Ngay sau khi thông tin bị loại khỏi show diễn thời trang lớn gây tiếc nuối cho người hâm mộ, Đặng Thanh Giang đã có động thái mới như một lời ngầm khẳng định tinh thần của bản thân vẫn vô cùng thoải mái. Trên trang cá nhân, cô nàng vừa đăng tải khoảnh khắc cận mặt cực kỳ xinh đẹp và rạng rỡ.

Chú thích ảnh

Trong khung hình, em gái của thủ môn ĐT Việt Nam khiến dân tình "đứng ngồi không yên" với màn nháy mắt đầy tinh nghịch và quyến rũ. Lối trang điểm nhấn vào đôi mắt sâu hút hồn cùng hàng mi cong vút càng làm tôn lên những đường nét lai Tây sắc sảo vốn có. Có vẻ như việc dừng chân sớm tại một sân chơi lớn không hề làm ảnh hưởng đến tâm trạng của cô gái trẻ, ngược lại đây còn là một trải nghiệm quý giá để cô cọ xát nếu có ý định lấn sân vào showbiz Việt.

Đặng Thanh Giang sinh năm 2007, lớn lên tại Nga cùng bố - nghệ sĩ múa Đặng Văn Sơn và mẹ - diễn viên mua người Nga Olga Zhukova. Từ nhỏ, Thanh Giang đã sở hữu visual xinh như thiên thần, càng lớn càng nhuận sắc và ngày một cá tính. Ở tuổi 19, Thanh Giang chính thức debut, theo đuổi đam mê làm người mẫu, được gia đình hếtlofng ủng hộ.

Dưới các video về Đặng Thanh Giang, đông đảo khán giả đều để lại lời khen cho visual và thần thái của cô nàng, đồng thời động viên và hy vọng sẽ sớm được nhìn thấy em gái Đặng Văn Lâm thử sức ở các cuộc thi nhan sắc hoặc các sàn diễn thời trang tiếp theo trong tương lai gần.