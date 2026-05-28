Tiểu thư Harper Beckham gặp "kiếp nạn" lên mụn tuổi dậy thì, lập tức có tham vọng khởi nghiệp làm cô chủ ngành skincare

Harper Beckham ấp ủ ra mắt thương hiệu mỹ phẩm riêng ở tuổi 14.

Mới đây, trong chương trình podcast Aspire trò chuyện cùng nữ doanh nhân Emma Grede, Victoria Beckham đã có những chia sẻ thẳng thắn về định hướng tương lai của cô con gái út Harper Beckham. Ở tuổi 14, ái nữ nhà Beckham không chỉ chuẩn bị bước vào kỳ thi chứng chỉ trung học (GCSE) quan trọng mà còn đang âm thầm lên kế hoạch lấn sân vào thị trường làm đẹp với một thương hiệu chăm sóc da của riêng mình.

Harper từng gặp "kiếp nạn" với mụn trứng cá nên muốn lấn sân sang ngành làm đẹp cho tuổi teen (Ảnh: Dailly Mail)

Cựu thành viên nhóm Spice Girls tiết lộ, ý tưởng kinh doanh của Harper hoàn toàn bắt nguồn từ trải nghiệm thực tế của chính cô bé. Giống như nhiều thiếu niên đồng trang lứa, Harper từng bị cuốn vào các xu hướng làm đẹp trên mạng xã hội và lạm dụng quá nhiều loại mỹ phẩm không phù hợp. Hậu quả là làn da vốn mịn màng của cô bé bị kích ứng và nổi mụn nghiêm trọng, đến mức gia đình phải nhờ tới sự can thiệp của bác sĩ da liễu. Từ “cuộc chiến” với mụn trứng cá, Harper nhận ra thị trường hiện tại đang thiếu các sản phẩm thực sự an toàn và dịu nhẹ dành riêng cho độ tuổi của mình.

"Con bé muốn tạo ra một dòng sản phẩm chăm sóc da sạch, dịu nhẹ và hiệu quả cho thế hệ trẻ. Harper nhận thấy có một khoảng trống lớn trên thị trường dành cho những sản phẩm giải quyết các vấn đề da của tuổi dậy thì mà không gây tổn thương" - Victoria Beckham chia sẻ.

Cô nàng luôn có sự hậu thuẫn của bố mẹ (Ảnh: IG)

Dù sinh ra trong nhung lụa, Harper chứng minh bản thân không chỉ dựa hơi danh tiếng của bố mẹ. Victoria bày tỏ sự ngỡ ngàng khi con gái tự chuẩn bị một bài thuyết trình PowerPoint vô cùng chuyên nghiệp để trình bày về ý tưởng, tầm nhìn thương hiệu cũng như danh mục sản phẩm mong muốn nhằm thuyết phục mẹ đầu tư. Tư duy nhạy bén này của Harper được cho là thừa hưởng từ những năm tháng được mẹ cho ngồi cùng trong các buổi họp phát triển sản phẩm của thương hiệu Victoria Beckham Beauty .

Theo các nguồn tin độc quyền trước đó, gia đình Beckham đã tiến hành các thủ tục pháp lý để đăng ký bản quyền cho thương hiệu mang tên "HIKU BY HARPER". Dòng sản phẩm này được định hướng nhắm vào thế hệ Gen Z và Gen Alpha, lấy cảm hứng mạnh mẽ từ các công thức dưỡng da nhẹ dịu mang phong cách Hàn Quốc.

Victoria khẳng định cô bé vẫn sẽ ưu tiên việc học (Ảnh: IG)

Tuy nhiên, Victoria Beckham khẳng định cô luôn đặt ra những ranh giới rõ ràng. Hiện tại, ưu tiên số một của Harper vẫn là hoàn thành chương trình học và tập trung ôn thi GCSEs. Bà Beck nhấn mạnh, cô đóng vai trò là người cố vấn, chắp cánh cho đam mê của con chứ không thúc ép hay thương mại hóa hình ảnh của cô bé khi chưa chín muồi.

Sự hậu thuẫn vững chắc từ tầm nhìn kinh doanh của mẹ cùng bệ phóng truyền thông từ gia đình khiến dự án của Harper Beckham đang nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, hứa hẹn sẽ tạo nên một cú hích mới trong phân khúc mỹ phẩm dành cho giới trẻ khi chính thức ra mắt.