Thắng nghẹt thở Hà Nội I trên chấm 11m, CLB nữ TP.HCM lần thứ 5 vô địch Cúp quốc gia

CLB nữ TP.HCM vô địch giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026.
Tối 27-5, tại Thái Nguyên đã diễn ra trận chung kết kịch tính của Giải bóng đá nữ Cúp quốc gia 2026 giữa hai kỳ phùng địch thủ CLB nữ Hà Nội I và CLB nữ TP.HCM
Kết quả, CLB nữ TP.HCM giành chiến thắng thuyết phục 3-0 ở loạt sút luân lưu để chính thức đăng quang
CLB nữ Hà Nội giành hạng 2
CLB Thái Nguyên T&T giành hạng 3
Với danh hiệu này, đoàn quân của HLV Đoàn Thị Kim Chi đã có lần thứ 5 nâng cao chiếc cúp vô địch giải đấu (sau các năm 2020, 2021, 2022 và 2024)
Các cầu thủ nữ hạnh phúc ăn mừng chiến thắng
Kim Thanh ôm lấy đồng đội
Kim Thành của TP.HCM giành thủ môn xuất sắc nhất
Thái Thị Thảo giành cầu thủ xuất sắc nhất
Bước vào trận đấu, CLB nữ Hà Nội I chủ trương chơi tấn công ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng phủ đầu
Huỳnh Như chơi tấn công mạnh mẽ
Ngay trong hiệp một, Vũ Thị Hoa và Ngân Thị Vạn Sự đã sở hữu hai cơ hội nguy hiểm nhưng các cú dứt điểm lại đi chệch khung thành
ù nhập cuộc có phần chậm hơn, CLB nữ TP.HCM đã nhanh chóng lấy lại thế trận và tung đòn đáp trả sắc nét
Dù chơi có phần lép vế và phải chịu áp lực lớn từ hàng công trẻ trung của đối thủ, các cô gái TP.HCM vẫn thi đấu kiên cường, giữ vững mảnh lưới để khép lại 90 phút thi đấu chính thức với tỷ số hòa 0-0, kéo trận đấu vào loạt cân não trên chấm 11m
Tại đây, bản lĩnh của nhà đương kim vô địch đã lên tiếng đúng lúc. Trong khi các chân sút Hà Nội I tỏ ra tâm lý, thủ thành Trần Thị Kim Thanh bên phía TP.HCM đã có màn trình diễn xuất thần khi cản phá thành công các lượt sút của đối phương
Bên cạnh đó, sự dẫn dắt của tiền đạo kỳ cựu Huỳnh Như đã giúp toàn đội giữ được sự tự tin cần thiết để thắng 3-0
Kim Thanh chơi xuất sắc
Ngay sau chiến tích bảo vệ thành công ngôi vương, Liên đoàn Bóng đá TP.HCM (HFF) đã quyết định thưởng nóng 200 triệu đồng để động viên tinh thần toàn đội
