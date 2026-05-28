Doãn Hải My "lên đồ" làm tiểu thư sang chảnh, khoe xương quai xanh gợi cảm, khác hẳn lúc làm dâu hiền ở quê Văn Hậu

Khác xa hình ảnh "dâu hiền quê lúa", Doãn Hải My "đốn tim" fan với phong cách thời thượng.

Mới đây, Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 - Doãn Hải My khiến người hâm mộ không khỏi trầm trồ khi đăng tải loạt khoảnh khắc đầy cuốn hút trong buổi cà phê, hẹn hò sang chảnh giữa mùa hè nắng gắt. Trái ngược hoàn toàn với hình ảnh một nàng dâu hiền lành, mộc mạc và giản dị trong những lần về quê chồng ở quê lúa Hưng Yên, bà xã của cầu thủ Đoàn Văn Hậu lần này xuất hiện với diện mạo xinh - sang - xịn, khẳng định đẳng cấp gu thẩm mỹ tinh tế của một tiểu thư Hà thành.

Trong bộ ảnh, Doãn Hải My lựa chọn một chiếc áo trễ vai tone màu nude trang nhã, khéo léo khoe trọn bờ vai trần thon thả và xương quai xanh gợi cảm "vạn người mê". Thiết kế dây thắt nơ nhẹ nhàng ở cổ áo càng làm tăng thêm vẻ thanh lịch, nữ tính nhưng không kém phần quyến rũ. Kết hợp cùng chiếc quần jeans trẻ trung và cặp kính mát thời thượng, người đẹp sinh năm 2001 đem đến tổng thể phong cách hiện đại, sành điệu, vừa tôn lên vóc dáng mảnh mai, vòng eo "thắt đấy lưng ong" đáng ngưỡng mộ dù đã là mẹ một con.

Doãn Hải My khoe visual tiểu thư xinh đẹp

Phong cách thời trang của bà xã Văn Hậu gây ấn tượng

Không còn hình ảnh nàng dâu quê lúa đội nón ra sân phơi thóc ngày hè, Doãn Hải My lúc này trở lại với vibe tiểu thư Hà thành sang chảnh

Không gian quán cà phê mang phong cách sang trọng với hai tông màu đen - trắng chủ đạo càng làm nổi bật vẻ đẹp đài các của bà xã Đoàn Văn Hậu. Ở mọi góc chụp, từ cận mặt cho đến toàn thân, Doãn Hải My đều ghi điểm tuyệt đối nhờ làn da mịn không tì vết, mái tóc đen dài suôn mượt tự nhiên và nụ cười rạng rỡ luôn thường trực trên môi.

Chỉ 2 ngày trước, Doãn Hải My khiến netizen thích thú khi xuất hiện với bộ đồ bộ đơn giản, đội nón lá, mặc áo khoác và chân trần xỏ tất để "đảo lúa" ở sân nhà Văn Hậu. Nàng tiểu thư hào hứng với trải nghiệm lần đầu phơi thóc ở quê chồng, toả ra năng lượng tích cực và hoà đồng khiến người hâm mộ hết lời khen ngợi vì "đẹp người đẹp nết". Và khi trở lại phố thị, bà xã Văn Hậu lập túc lại thể hiện phong độ nhan sắc và gu thời trang của nàng WAG đình đám bậc nhất làng bóng đá.

Doãn Hải My khi ở quê Văn Hậu mang dáng vẻ nàng dâu quê lúa, hào hứng phơi thóc ngày hè nóng nực, phụ giúp gia đình chồng

Sự biến hóa phong cách linh hoạt này của Doãn Hải My nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ cộng đồng mạng. Khi ở thủ đô, cô là nàng WAG đình đám với gu thời trang thanh lịch, sang chảnh; nhưng khi về quê cùng chồng, Hải My sẵn sàng xắn tay áo, mặc đồ bộ giản dị để phụ giúp gia đình. Chính sự tinh tế, "biết mình biết ta" và thích nghi tốt trong mọi hoàn cảnh đã giúp Doãn Hải My ngày càng chiếm trọn tình cảm của người hâm mộ.

Doãn Hải My nhấn nhá thêm phần cá tính ngày hè với chiếc kính mát to bản