Người vợ đứng sau thành công của ông Park Hang-seo: "Cầu thủ sợ HLV Park, còn ông ấy sợ vợ"

Vợ HLV Park Hang-seo lại một lần nữa thay đổi cục diện sự nghiệp của chồng.

Phía sau sự nghiệp lẫy lừng của Huấn luyện viên Park Hang-seo tại Việt Nam và quyết định tái xuất đầy bất ngờ tại giải bóng đá Thái Lan mới đây, luôn có bóng dáng của một người phụ nữ đặc biệt. Đó là bà Choi Sang-A – người không chỉ là hậu phương vững chắc mà còn đóng vai trò quan trọng trong những quyết định mang tính bước ngoặt của chiến lược gia người Hàn Quốc.

Thông tin chiến lược gia Park Hang-seo chính thức trở lại băng ghế huấn luyện của câu lạc bộ Kanchanaburi FC tại giải Thai League 2 đã làm bùng nổ truyền thông Đông Nam Á. Đáng chú ý, trong buổi chia sẻ về quá trình đàm phán hợp đồng, ông Prawat Kithammakunnit – Chủ tịch CLB Kanchanaburi FC đã dí dỏm tiết lộ một chi tiết đầy thú vị: "Cầu thủ sợ ông Park, còn ông Park thì sợ vợ. Thuyết phục HLV Park không dễ dàng, nhưng khó nhất là thuyết phục vợ ông ấy". Người đứng đầu đội bóng Thái Lan cho biết ông đã phải trực tiếp bay sang Hàn Quốc, trải qua những cuộc trò chuyện rất lâu mới có thể giành được sự tin tưởng và cái gật đầu từ bà Choi Sang-A.

Ông Park cùng vợ gặp lãnh đạo đội bóng Thái Lan

Sự thận trọng của bà Choi là hoàn toàn có cơ sở khi Kanchanaburi FC vừa phải xuống hạng ở mùa giải 2025/26 và mục tiêu đưa đội bóng trở lại giải đấu cao nhất là áp lực không hề nhỏ. Chỉ khi ban lãnh đạo CLB chứng minh được một kế hoạch bài bản cùng sự chân thành, bà mới đồng ý để chồng mình tiếp tục dấn thân vào thử thách mới. Sắp tới, bà cũng sẽ cùng chồng chuyển sang Thái Lan sinh sống để tiếp tục đồng hành cùng ông trong chương mới của sự nghiệp.

Đối với những người dõi theo hành trình của ông Park, câu chuyện này gợi nhớ sâu sắc đến cột mốc lịch sử vào năm 2017. Thời điểm đó, khi nhận được lời mời từ LĐBĐ Việt Nam (VFF), HLV Park Hang-seo - lúc ấy đang chật vật ở giải hạng Ba Hàn Quốc và gần như bị lãng quên đã rơi vào trạng thái đắn đo, do dự rất lớn. Chính bà Choi Sang-A là người đã nhìn thấy cơ hội tiềm năng và trực tiếp thúc đẩy chồng. Bà khuyên ông không nên e ngại thất bại, bởi suy cho cùng, ông cũng đã từng nếm trải mọi thăng trầm của nghề cầm quân tại quê nhà nên không còn gì để mất.

Bà Choi là người ủng hộ, lái xe đưa ông Park đi gặp lãnh đạo VFF và sau đó là lịch sử của bóng đá Việt Nam

Chính lời khích lệ mang tính quyết định đó đã tiếp thêm sức mạnh để ông Park vượt qua vùng an toàn, đặt bút ký vào bản hợp đồng với VFF. Phần còn lại của câu chuyện đã trở thành lịch sử. Suốt 5 năm cống hiến, ông đã nâng tầm bóng đá Việt Nam với hàng loạt chiến tích vô tiền khoáng hậu từ Thường Châu tuyết trắng, vô địch AFF Cup cho đến top 4 Asian Cup, biến ông thành một tượng đài và là nhân vật được trọng vọng ở cả hai quốc gia.

Từ Hà Nội năm 2017 đến Kanchanaburi năm 2026, vai trò của bà Choi Sang-A chưa bao giờ mờ nhạt. Bà không can thiệp vào chuyên môn sa bàn, nhưng lại là người động viên, đưa lời khuyên cho chồng trước những áp lực khắc nghiệt của thế giới bóng đá. Sự thấu hiểu, quyết đoán và lòng tin tưởng tuyệt đối của bà Choi chính là chiếc chìa khóa vàng mở ra những trang sử mới cho HLV Park Hang-seo.