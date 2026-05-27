"Vua tennis" Rafael Nadal lộ bàn chân biến dạng vì căn bệnh hiếm

Bí mật của "ông vua tennis" Rafael Nadal.

Huyền thoại quần vợt Rafael Nadal vừa khiến người hâm mộ sốc khi lần đầu công khai tình trạng bàn chân biến dạng nghiêm trọng, điều mà anh đã âm thầm chịu đựng suốt phần lớn sự nghiệp thi đấu đỉnh cao. Chủ nhân của 22 danh hiệu Grand Slam đã chính thức giải nghệ vào năm 2024, khép lại hành trình kéo dài hơn hai thập kỷ với vô số vinh quang lẫn những cơn đau dai dẳng.

Trong bộ phim tài liệu RAFA phát hành trên Netflix, Nadal tiết lộ anh mắc hội chứng Muller-Weiss - một căn bệnh thoái hóa hiếm gặp ở bàn chân khiến xương thuyền bị biến dạng theo thời gian.

Theo chia sẻ của Nadal, vấn đề này đã được phát hiện từ năm 2005, chỉ vài năm sau khi anh bước vào con đường thi đấu chuyên nghiệp. Ban đầu, các bác sĩ cho rằng đó chỉ là tình trạng lệch xương hoặc gãy xương thông thường trước khi đưa ra chẩn đoán khiến tay vợt người Tây Ban Nha chết lặng.

Rafael Nadal công khai bàn chân bị biến dạng mà anh đã giấu kín trong phần lớn sự nghiệp quần vợt vĩ đại của mình (Nguồn: NETFLIX)

Hình ảnh xuất hiện trong phim tài liệu cho thấy phần mu bàn chân của Nadal nổi lên một khối biến dạng lớn - hậu quả của nhiều năm thi đấu dưới áp lực cực hạn. Dù vậy, anh vẫn tiếp tục ra sân và viết nên một trong những sự nghiệp vĩ đại nhất lịch sử quần vợt.

Nadal thừa nhận anh đã nhiều lần phải đánh đổi sức khỏe để kéo dài sự nghiệp và duy trì phong độ đỉnh cao. “Trong suốt sự nghiệp, tôi luôn phải đưa ra những quyết định ở ranh giới nguy hiểm về mặt sức khỏe. Nếu không chấp nhận mạo hiểm, có lẽ tôi đã ít hơn 10 hay 12 Grand Slam”, Nadal chia sẻ.

Không chỉ đối mặt với chấn thương bàn chân, cựu tay vợt số 1 thế giới còn liên tục vật lộn với các vấn đề ở đầu gối, hông và đùi trong suốt 23 năm thi đấu chuyên nghiệp. Anh cũng tiết lộ từng lạm dụng thuốc chống viêm để có thể tiếp tục ra sân, thậm chí dẫn đến hai lần bị thủng ruột.

“Tôi đã có khoảng thời gian phải sống chung với cơn đau liên tục”, Nadal nói thêm. “Có rất nhiều ngày tôi tranh cãi với bác sĩ vật lý trị liệu về việc dùng thuốc chống viêm. Nhưng rồi cuối cùng tôi là người quyết định mình sẽ dùng bao nhiêu, khi nào dùng và chấp nhận hậu quả ra sao.”

Những tiết lộ gây ám ảnh của Nadal khiến người hâm mộ càng thêm khâm phục ý chí phi thường phía sau ánh hào quang của “Vua đất nện”. Đằng sau 22 Grand Slam và hàng trăm chiến thắng vang dội là một cơ thể bị bào mòn nghiêm trọng bởi đau đớn, chấn thương và những cuộc chiến âm thầm không phải ai cũng thấy.

Tú Tú.