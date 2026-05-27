Trần Bích Hạnh - vợ Văn Thanh không khéo thì ai khéo: Chỉ một hành động nhắc mẹ chồng - mẹ đẻ đã thấy 10 điểm EQ

Trần Bích Hạnh - vợ vừa cưới của cầu thủ Văn Thanh được khen tinh tế.

Mới đây,Trần Bích Hạnh – vợ vừa mới cưới của hậu vệ Vũ Văn Thanh đã thu hút sự chú ý khi chia sẻ loạt khoảnh khắc diện áo dài đầy trang trọng của hai người mẹ trong ngày vui của cặp đôi. Động thái này nhanh chóng nhận được "mưa lời khen" từ người hâm mộ bởi sự khéo léo và tinh tế của nàng WAG sinh năm 1993.

Đi kèm với bức ảnh chụp chung của hai người mẹ, Bích Hạnh xúc động viết: "Hôm nay mới ngồi lọc ảnh, 2 mẹ đẹp quá". Chỉ với một dòng trạng thái ngắn gọn, cô nàng đã khéo léo tôn vinh nét đẹp riêng biệt của cả mẹ đẻ lẫn mẹ chồng, thể hiện mối quan hệ thông gia vô cùng hòa hợp, tốt đẹp.

Bích Hạnh tinh tế khoe cả mẹ đẻ và mẹ chồng

Trong trang phục áo dài mẹ ruột của hot girl Trần Bích Hạnh được cư dân mạng nhận xét là sở hữu nhan sắc "hack tuổi", trẻ trung và sành điệu không kém gì con gái.

Đối lập với vẻ đẹp sắc sảo, hiện đại của bà thông gia, mẹ ruột của cầu thủ Vũ Văn Thanh lại mang đến một cảm giác vô cùng ấm áp, gần gũi. Xuất hiện trong bộ áo dài xanh navy, nét đẹp của bà đậm chất truyền thống với gương mặt phúc hậu và nụ cười hiền từ. Nhìn hình ảnh người mẹ tần tảo, chân chất nhưng không kém phần trang trọng trong ngày vui của con trai, nhiều người hâm mộ liên tưởng ngay đến tính cách chịu thương chịu khó và lành tính vốn có của nam hậu vệ thuộc biên chế CLB Công an Hà Nội.

Mẹ Bích Hạnh nhan sắc trẻ đẹp (bên phải đứng cùng cô dâu)

Hành động đăng tải hình ảnh đồng đều và dành tình cảm công bằng cho cả hai người mẹ của Trần Bích Hạnh nhận được đánh giá rất cao từ cộng đồng mạng. Thay vì chỉ tập trung vào người mẹ ruột, nàng hot girl phòng gym đã khéo léo gửi gắm sự trân trọng đến mẹ chồng. Cách ứng xử thông minh, "vừa lòng mẹ đẻ, đẹp lòng mẹ chồng" này giúp Bích Hạnh nhận được sự yêu quý, thể hiện rõ sự tinh tế trong cách xứng xử.

Văn Thanh và mẹ trong ngày ăn hỏi

Bích Hạnh và Văn Thanh vẫn còn một ngày cưới ở Hà Nội

Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, quê ở Nam Định sinh ra trong gia đình có tiếng và kinh tế khá giả. Cô sở hữu gương mặt thanh tú, làn da mịn màng và vóc dáng cực kỳ quyến rũ nhờ chế độ ăn uống lành mạnh và luyện tập thể hình đều đặn. Trên Instagram cá nhân, cô có hơn 630.000 người theo dõi. Bích Hạnh từng là hot gymer nổi tiếng. Ngoài công việc thẩm mỹ, cô nàng quê Nam Định còn là cổ đông của một số nhà hàng và quán cà phê tại Nam Định và Hà Nội. Thu nhập khủng giúp nàng WAG sinh năm 1993 có cuộc sống khiến ai cũng ngưỡng mộ.

