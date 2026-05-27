Chấn động Nhật Bản: HLV bóng chày nổi tiếng bị bắt vì con gái nghe lời ChatGPT

HLV bóng chày Shinnosuke Abe (47 tuổi) đã bị cảnh sát bắt giữ và buộc phải từ chức.

Một vụ bê bối hy hữu vừa gây chấn động dư luận và làng thể thao Nhật Bản khi ông Shinnosuke Abe, Huấn luyện viên trưởng của đội bóng chày danh tiếng Yomiuri Giants, đã bị cảnh sát bắt giữ vì hành vi bạo hành gia đình. Đáng chú ý, vụ việc được đưa ra ánh sáng sau khi con gái ông làm theo lời khuyên từ ChatGPT.

Sự việc xảy ra vào chiều ngày 25/5/2026 tại nhà riêng của chiến lược gia 47 tuổi ở quận Shibuya, Tokyo. Theo thông tin từ cơ quan điều tra, trong trạng thái say xỉn, ông Abe đã đánh mất kiểm soát và xảy ra tranh cãi, xô xát dữ dội với con gái mình.

Ngay sau cuộc đụng độ, cô con gái đã tìm đến ChatGPT để tham vấn tâm lý. Cô mô tả lại toàn bộ tình huống bị cha bạo hành và hỏi xin giải pháp ứng phó. Nhận diện đây là một vụ bạo lực gia đình nghiêm trọng, công cụ AI này đã ngay lập tức đưa ra lời khuyên cô nên liên hệ với các tổ chức bảo vệ quyền lợi trẻ em hoặc trình báo cơ quan chức năng để bảo đảm an toàn.

Làm theo hướng dẫn của ChatGPT, cô con gái đã liên hệ với cơ quan phúc lợi và cảnh sát địa phương. Lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành bắt giữ ông Shinnosuke Abe với cáo buộc hành hung.

Vụ bắt giữ đã giáng một đòn mạnh vào danh tiếng của Yomiuri Giants – một trong những đội bóng chày giàu thành tích và có lượng người hâm mộ đông đảo nhất xứ sở hoa anh đào. Đứng trước áp lực dư luận và bê bối pháp lý nghiêm trọng, ông Abe đã chính thức tuyên bố từ chức HLV trưởng, đồng thời gửi lời xin lỗi sâu sắc tới công chúng, người hâm mộ và gia đình vì những rắc rối do mình gây ra. Ban lãnh đạo đội bóng cũng đã phải khẩn cấp bổ nhiệm HLV tạm quyền để ổn định tình hình nhân sự.

Vụ việc của HLV Shinnosuke Abe không chỉ là một bê bối thể thao đơn thuần, mà còn trở thành tâm điểm chú ý của truyền thông quốc tế.