ĐT Anh triển khai máy bay không người lái “săn mồi”, súng chống gián điệp ở World Cup 2026

Đội tuyển Anh được bảo vệ nghiêm ngặt tại World Cup 2026: Triển khai drone “săn bắt” và súng gây nhiễu công nghệ cao.

Đội tuyển Anh đang được đặt dưới vòng an ninh đặc biệt trước thềm World Cup 2026 tại Mỹ, khi hàng loạt công nghệ chống do thám tối tân như drone “hunter-catcher” và súng gây nhiễu tín hiệu được triển khai quanh đại bản doanh ở Kansas City.

HLV Thomas Tuchel cùng các học trò muốn tránh mọi rủi ro hay sự xao lãng trước giải đấu lớn nhất hành tinh. Vì thế, khu tập luyện của tuyển Anh tại Kansas City đã được tăng cường an ninh với hệ thống chống gián điệp hiện đại.

Theo kế hoạch, cảnh sát địa phương sẽ sử dụng súng chống drone để vô hiệu hóa tín hiệu điều khiển từ các thiết bị bay không người lái khả nghi. Động thái này diễn ra sau hàng loạt vụ bê bối do thám trong bóng đá, trong đó có scandal gây chấn động trận chung kết play-off Championship gần đây.

ĐT Anh được bảo mật cực cao ở World Cup 2026. Ảnh: Getty

Các chuyên gia từ FBI lo ngại drone có thể bị lợi dụng để tiếp cận cầu thủ, gây nguy hiểm cho đám đông hoặc bí mật ghi hình chiến thuật trong các buổi tập kín của tuyển Anh.

World Cup từng nhiều lần xuất hiện cáo buộc do thám kiểu này. Tại World Cup 2018 ở Nga, đội tuyển Thuỵ Điển từng phải xin lỗi Hàn Quốc vì theo dõi buổi tập. Trước đó ở World Cup 2014, tuyển Pháp cũng tuyên bố bị drone lượn quanh khu tập luyện tại Brazil.

Để ngăn chặn nguy cơ tương tự, cảnh sát Kansas City sẽ triển khai loại drone “hunter-catcher” - thiết bị bay có khả năng phóng lưới để bắt các drone lạ trên không trung. Song song với đó là thiết lập vùng cấm bay quanh khu vực tập luyện của các đội tuyển.

Một máy bay không người lái "săn bắt" đang tóm gọn một máy bay không người lái khác giữa không trung. Ảnh: Reuters

Tom Adams, cựu chuyên gia chống drone của FBI và hiện tham gia phụ trách an ninh cho World Cup, cho biết drone đang trở thành “vũ khí được lựa chọn” vì giá rẻ, dễ mua và có thể vượt qua nhiều lớp bảo vệ truyền thống.

Ông giải thích: “Trong những chiến dịch kiểu này, bạn không bao giờ biết drone xuất hiện với mục đích gì. Có thể đó là hành vi phá hoại, cũng có thể chỉ là một tuyên bố chính trị. Đây là phần cực kỳ khó khăn và luôn biến động trong công tác an ninh".

Adams tiết lộ hệ thống bảo vệ tại Kansas City sẽ tương tự công nghệ từng được sử dụng ở sự kiện Super Bowl, kết hợp giữa radar, camera phát hiện drone và các công nghệ vô hiệu hóa thiết bị bay.

“Trong một số trường hợp, hệ thống còn có thể chiếm quyền điều khiển drone và buộc nó hạ cánh ở vị trí xác định".

Sau khi công bố danh sách 26 cầu thủ dự World Cup, HLV Thomas Tuchel nhấn mạnh: “Chúng tôi sẽ có hệ thống an ninh riêng và tạo ra lớp bảo vệ cần thiết.

Nếu bạn tập luyện chiến thuật trước trận, tập đá phạt hay penalty, bạn chắc chắn không muốn đối thủ biết trước. Điều đó tạo ra lợi thế rất lớn, vì vậy chúng tôi đang cố giữ bí mật tối đa".

Tuchel cũng tiết lộ nhà đương kim vô địch Argentina - đội cùng sử dụng khu căn cứ tại Kansas - đã nhanh tay chọn một trung tâm huấn luyện “cao cấp và cực kỳ kín đáo”.

Ngoài Argentina, tuyển Anh còn chia sẻ khu vực đóng quân với Hà Lan và Algeria trong thời gian diễn ra World Cup 2026.