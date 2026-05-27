Bên trong cơ ngơi 500m2 của Phan Văn Đức và cô chủ khách sạn: Có phòng gym riêng, mở cả 1 tiệm hoa

Sau khi cùng CLB Công an Hà Nội xuất sắc nâng cao chiếc cúp vô địch V.League sớm trước 3 vòng đấu, tiền vệ Phan Văn Đức tiếp tục khiến người hâm mộ trầm trồ khi hé lộ những hình ảnh phối thiết kế đầu tiên về tổ ấm mới đang xây dựng tại quê nhà Nghệ An. Căn biệt thự có diện tích mặt sàn lên tới 500m², được thiết kế theo phong cách hiện đại, mang đậm không gian nghỉ dưỡng sang trọng.

Điểm độc đáo ngay từ lối vào của căn biệt thự là sự kết hợp khéo léo giữa không gian sống và công việc kinh doanh của gia đình. Phía mặt tiền được dành một góc trang trọng cho tiệm hoa "Sunshine Flower" của bà xã Võ Nhật Linh.

Ngay cạnh đó, tại khu vực gara ô tô, đơn vị thiết kế đã bố trí một hệ tủ kính lớn sát tường để trưng bày các chiếc cúp, huy chương và danh hiệu trong sự nghiệp quần đùi áo số của Phan Văn Đức. Lối đi dọc hông nhà được phủ xanh bằng thảm cỏ mượt mà và các loại cây đón sáng, tạo cảm giác dịu mát ngay từ khi bước chân qua cánh cổng.

Bước vào bên trong, phòng khách và khu vực bếp được thiết kế theo xu hướng không gian mở với trần thông tầng rất cao, tạo cảm giác bề thế và thoáng đãng.

Khu vực riêng tư của gia đình được chăm chút tỉ mỉ như một khách sạn hạng sang. Là một cầu thủ chuyên nghiệp, Phan. Có thể thấy, căn biệt thự này chính là quả ngọt xứng đáng sau nhiều năm nỗ lực vun vén của vợ chồng Phan Văn Đức - Nhật Linh. Thiết kế của ngôi nhà không chỉ khẳng định tiềm lực tài chính mà còn thể hiện gu thẩm mỹ tinh tế, khéo léo dung hòa giữa sở thích cá nhân của hai vợ chồng và không gian phát triển lành mạnh cho con nhỏ. Căn nhà hiện đang trong quá trình hoàn thiện phần thô và nhận được rất nhiều lời chúc mừng từ bạn bè, người hâm mộ.

