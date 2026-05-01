Nếu còn băn khoăn về hiệu quả của Pilates, hãy nhìn Xoài Non tập luyện

Môn thể thao giúp Xoài Non nhanh chóng lấy lại vóc dáng nuột nà.

Sau một thời gian bị tăng cân và lộ khuyết điểm qua góc máy của “team qua đường”, hotgirl Xoài Non đã tìm đến bộ môn Pilates. Phương pháp này giúp cô nàng nhanh chóng siết mỡ, lấy lại vòng eo phẳng lì và định hình lại đường cong.

Thay vì tập gym nặng hay chọn các bài tập cardio cường độ cao dễ gây thô cơ, Xoài Non quyết định gia nhập hội chị em đam mê Pilates. Đây là bộ môn tập trung vào việc kéo dài các bó cơ, giúp cơ thể người tập trở nên thon thả, dẻo dai đúng chuẩn "mình hạc xương mai" nhưng vẫn vô cùng săn chắc.

Qua những hình ảnh được chia sẻ tại phòng tập, có thể thấy Xoài Non rất nghiêm túc và kiên trì. Cô không chỉ tập thảm cơ bản mà đã nâng cấp lên các kỹ thuật nâng cao với chiếc giường chuyên dụng. Cô nàng khoe thực hiện thuần thục động tác treo người dốc ngược. Đây là thử thách nặng nhất khi cô phải móc chân vào dây treo và để toàn bộ thân người lơ lửng trên không. Bài tập này đòi hỏi cơ bụng và cơ đùi phải gồng siết tối đa để giữ thăng bằng, giúp đánh bay mỡ bụng nhanh chóng để tạo cơ số 11. Đồng thời, tư thế dốc ngược còn giúp kéo giãn cột sống, điều chỉnh dáng đi đứng thẳng và thanh thoát hơn.

Để quá trình giảm cân đạt hiệu quả cao nhất, Xoài Non kết hợp tập luyện "hì hục" mỗi ngày cùng một chế độ dinh dưỡng rất kỷ luật. Nhờ sự kiên trì, Xoài Non đã có màn lột xác vô cùng thành công. Xuất hiện trong bộ jumpsuit bó sát tại phòng tập, cô nàng tự tin khoe trọn đường cong nuột nà, vòng eo không chút mỡ thừa và gương mặt góc cạnh nhỏ nhắn. Thành quả này giúp Xoài Non đập tan những lời chê bai ngoại hình trước đó và thoải mái diện những trang phục cắt xẻ tôn dáng.

Vì sao nên thử Pilates?

Thực tế, những động tác giữ người và kéo giãn tưởng chừng như nhẹ nhàng của Pilates lại mang đến hiệu quả vượt trội trong việc thay đổi vóc dáng và sức khỏe của phái đẹp. Không làm tăng kích thước cơ bắp như nâng tạ, bộ môn này tập trung làm săn và kéo dài các bó cơ, từ đó kiến tạo nên những đường cong mềm mại và siết gọn số đo các vòng một cách tự nhiên. Nhờ nguyên lý bắt buộc người tập phải phối hợp hơi thở sâu để gồng siết vùng cơ cốt lõi (bao gồm bụng, hông và lưng dưới), Pilates trở thành "vũ khí" đánh bay mỡ thừa vòng hai vô cùng đắc lực, định hình nên múi bụng dọc (cơ số 11) săn chắc. Bên cạnh hiệu quả thẩm mỹ, bộ môn này còn giúp giải nén áp lực cho đĩa đệm, điều chỉnh lại khung xương chậu để sửa các tật gù lưng, rụt cổ do ngồi sai tư thế lâu ngày. Việc tập luyện đều đặn không chỉ giúp phái đẹp sở hữu một cơ thể dẻo dai, dáng đi đứng thanh thoát hơn mà còn kích thích tuần hoàn máu, giúp làn da hồng hào và tinh thần luôn sảng khoái, giảm căng thẳng hiệu quả.

