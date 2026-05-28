Các tay vợt nam Việt Nam bất ngờ "vắng bóng" tại PPA Macao Open 2026: Sophia Phương Anh và Sophia Huỳnh Trần tranh tài

PPA Macao Open 2026 khởi tranh nhưng Việt Nam chỉ có 3 VĐV tham dự.

Sáng ngày 28/05/2026, chặng PPA Asia 500 Macao Open 2026 đã chính thức khởi tranh tại The Venetian Macao. Ngay trong ngày mở màn, đại diện Việt Nam đã mang về tin vui lớn khi tay vợt trẻ Sophia Huỳnh Trần xuất sắc vượt qua vòng loại để ghi tên mình vào vòng đấu chính thức (Main Draw).

Mở màn ngày thi đấu đầu tiên với thể thức loại trực tiếp đầy khốc liệt, Sophia Huỳnh Trần phải đối đầu với tay vợt sừng sỏ Ying Suet Lam tại vòng sơ loại.Trận đấu đã diễn ra vô cùng kịch tính khi hai tay vợt giằng co nhau từng điểm số. Sophia Huỳnh Trần đã đánh bại đối thủ với tỉ số nghẹt thở 11-9 và 11-8.

Macao Open 2026 diễn ra từ 28-31/5 (Ảnh: FPT Play)

Trước khi giải đấu khởi tranh, danh sách hạt giống do Ban tổ chức công bố đã gây xôn xao lớn trong cộng đồng người hâm mộ khi hoàn toàn vắng bóng các tay vợt nam đỉnh cao của Việt Nam. Những tay vợt vừa thi đấu tại chặng Kuala Lumpur trước đó như Trương Vinh Hiển hay Trịnh Linh Gian, Minh Quân.. đều không tham dự.

Nhiều khả năng, đây là một bước đi chiến lược mang tính toán khôn ngoan của ban huấn luyện và các tay vợt nam Việt Nam. Do giải Pickleball Châu Á Mở rộng 2026 (Asia Open) với mức tiền thưởng kỷ lục lên đến 3 tỷ đồng sẽ diễn ra ngay tại TP.HCM vào đầu tháng 6, việc các tay vợt nam lựa chọn "bỏ túi nhỏ, chọn túi lớn", ém quân nhằm giữ vững thể lực tốt nhất cho "trận đánh lớn" trên sân nhà là hoàn toàn hợp lý.

Dù đội hình xuất quân sang Macao lần này khá khiêm tốn khi chỉ có duy nhất 3 vận động viên nữ tranh tài ở nhánh chuyên nghiệp, nhưng các cô gái Việt Nam đều là những gương mặt sở hữu tiềm năng tạo đột biến rất cao. CặpSophia Huỳnh Trần - Sophia Phương Anh được xếp hạng hạt giống số 4 ở nội dung đôi nữ. Ngoài ra, Sophia Phương Anh còn tham gia thử sức ở nội dung đôi nam nữ kết hợp cùng tay vợt Willy Chung. Trong khi đó, Hồ Thị Trúc Tâm sẽ trực tiếp đối đầu với các nhánh đấu có sự góp mặt của hạt giống số 1 Yufei Long (Trung Quốc). Ở nội dung đôi nữ, cô sẽ kết hợp cùng tay vợt người Hàn Quốc - Mihae.

Sophia Huỳnh Trần và Sophia Phương Anh cùng tham dự giải đấu (Ảnh: Jogarbola Pickleball)

Giải PPA Asia 500 Macao Open 2026 sẽ tiếp tục diễn ra từ nay đến hết ngày 31/05/2026 với tổng giá trị giải thưởng lên đến 70.000 USD cùng 500 điểm thưởng PPA tích lũy trên bảng xếp hạng thế giới. Người hâm mộ Việt Nam có thể theo dõi trực tiếp các trận đấu gay cấn của các cô gái vàng trên nền tảng FPT Play.