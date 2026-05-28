FIFA bị điều tra vì giá vé World Cup 2026 quá cao, fan mua vé đắt nhưng nhận chỗ ngồi kém

Giá vé World Cup tăng phi mã, FIFA bị điều tra.

FIFA đang đối mặt làn sóng chỉ trích lớn tại Mỹ sau khi giới chức bang New York và New Jersey chính thức mở cuộc điều tra liên quan đến hoạt động bán vé World Cup 2026. Nguyên nhân xuất phát từ hàng loạt phản ánh của người hâm mộ về giá vé quá cao, cách bán thiếu minh bạch và tình trạng nhận chỗ ngồi không đúng hạng đã mua.

Theo Reuters, Tổng chưởng lý bang New York Letitia James và Tổng chưởng lý New Jersey Jennifer Davenport hôm 27/5 đã gửi trát yêu cầu FIFA cung cấp hồ sơ liên quan đến việc bán vé cho 8 trận đấu World Cup diễn ra tại New Jersey, bao gồm cả trận chung kết ngày 19/7/2026.

Hai bang cho biết họ nhận được nhiều phản ánh từ người hâm mộ về việc mua vé hạng cao nhưng cuối cùng lại bị xếp xuống khu vực thấp hơn. Một số CĐV cho biết họ đã trả tiền cho vé Category 1 - hạng vé gần sân nhất - nhưng lại nhận chỗ ngồi thuộc khu vực Category 2.

“Người dân New York đã chờ nhiều năm để World Cup diễn ra ngay tại sân nhà của họ, và họ xứng đáng được mua vé với mức giá hợp lý”, bà Letitia James tuyên bố. Bà cũng nhấn mạnh rằng không người hâm mộ nào nên bị ép phải trả “mức giá trên trời” cho những vị trí ngồi kém chất lượng.

Giá vé World Cup 2026 bị đẩy lên mức "trên trời" gây bức xúc

Trong khi đó, phía New Jersey cáo buộc FIFA đã biến việc mua vé World Cup thành “một mớ hỗn loạn” với tình trạng khan hiếm giả tạo và giá vé tăng phi mã. Theo Reuters, đây là lần đầu tiên FIFA áp dụng cơ chế “dynamic pricing” (giá vé linh hoạt theo nhu cầu) tại World Cup. Hệ thống này khiến giá vé thay đổi liên tục tùy vào lượng truy cập, số vé còn lại và độ “hot” của từng trận đấu.

Kết quả là giá vé trên nền tảng bán lại chính thức của FIFA đã tăng mạnh ngoài dự đoán. Dù FIFA từng tung ra một số vé giá 60 USD, đây chủ yếu là các vị trí ở góc cao nhất sân vận động. Giá vé thực tế cho nhiều trận đấu lớn hiện đã vượt xa các kỳ World Cup trước đây. Đặc biệt, vé trận chung kết tại sân MetLife được cho là từng bị đẩy lên mức gần 33.000 USD trên hệ thống bán lại chính thức.

World Cup 2026 sắp khởi tranh (Ảnh: Getty)

Trước làn sóng phản đối, hàng chục nghị sĩ Mỹ từng gửi thư yêu cầu FIFA giảm giá vé, cho rằng World Cup đang dần trở thành sự kiện chỉ dành cho giới giàu có thay vì người hâm mộ đại chúng. Dù bị chỉ trích dữ dội, Chủ tịch FIFA Gianni Infantino vẫn bảo vệ chính sách hiện tại. Tại Đại hội FIFA ở Vancouver tháng trước, ông cho biết nhu cầu dành cho World Cup 2026 đang đạt mức “kỷ lục”, với hơn 500 triệu yêu cầu mua vé được gửi đến hệ thống.

Ông Infantino tuyên bố FIFA đã bán hết 100% số vé được mở bán cho đến thời điểm hiện tại, tương đương khoảng 90% tổng lượng vé toàn giải. Hiện FIFA từ chối bình luận về cuộc điều tra đang diễn ra. Tuy nhiên, vụ việc đang tạo nên áp lực lớn với cơ quan quyền lực nhất bóng đá thế giới chỉ ít ngày trước khi World Cup 2026 khởi tranh tại Mỹ, Canada và Mexico.