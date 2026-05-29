Tiểu thư Harper Beckham diện váy 2 dây khoe body phổng phao nhưng bị chê "già" hơn tuổi, Beckham lịch thiệp với người đẹp trước mặt Victoria

Phong cách của Harper Beckham liên tục gây bàn tán.

Mới đây, tiểu thư Harper Beckham khiến người hâm mộ chú ý khi diện phong cách "dừ" hơn tuổi, trong kỳ nghỉ xa hoa cùng gia đình trên siêu du thuyền tại Địa Trung Hải. Cô con gái 14 tuổi của David và Victoria Beckham được bắt gặp xuất hiện với chiếc váy maxi màu nâu socola ôm sát cơ thể, thiết kế hai dây đơn giản nhưng tôn dáng. Bộ trang phục này khiến nhiều người lập tức liên tưởng đến phong cách đặc trưng của Kim Turnbull - bạn gái của Romeo Beckham - người thường xuyên diện những chiếc váy bodycon tông nâu tương tự.

Harper để tóc suôn dài tự nhiên, kết hợp vòng cổ vàng tối giản và gần như không trang điểm, tạo nên vẻ ngoài trưởng thành hơn hẳn tuổi thật. Trong khi đó, Kim Turnbull cũng xuất hiện trên du thuyền với một chiếc váy nâu khác mang phong cách tương đồng, càng làm dấy lên những so sánh giữa hai người.

Harper Beckham diện chiếc váy khiến cô bé "già" đi trông thấy so với tuổi 14 (Ảnh: BeckGrid)

Bộ váy ôm dáng tôn trọn vóc dáng phổng phao tuổi 14 (Ảnh: BackGrid)

Gia đình Beckham hiện đang tận hưởng kỳ nghỉ hè thường niên trên chiếc siêu du thuyền trị giá hàng triệu bảng ngoài khơi Ibiza. David Beckham chọn phong cách thoải mái với áo sơ mi trắng và quần short sáng màu, còn Victoria Beckham trung thành với gu thời trang thanh lịch đặc trưng khi diện váy dài dáng suông và kính râm oversized.

Romeo Beckham và Kim Turnbull liên tục xuất hiện tình tứ trong chuyến đi. Cặp đôi bị bắt gặp cùng trò chuyện, tắm nắng và thư giãn trên boong tàu cùng các thành viên gia đình Beckham. Trước khi lên du thuyền, nữ nhạc sĩ Kim Turnbull còn được đích thân bố chồng tương lai - David Beckham - đỡ lên tàu gây chú ý.

David Beckham lịch thiệp với nàng dâu tương lai Kim Tunrbull - bạn gái Romeo Beckham (Ảnh: BackGrid)

Harper vốn được xem là người thừa hưởng gu thời trang rõ nét nhất từ Victoria Beckham. Trên mạng xã hội, nhiều bình luận cho rằng Harper ngày càng ra dáng thiếu nữ và có thần thái không kém các fashionista nổi tiếng. Chuyến nghỉ dưỡng của gia đình Beckham diễn ra chỉ vài tuần sau chuỗi sự kiện kỷ niệm sinh nhật tuổi 51 của David Beckham. Trong thời gian gần đây, gia đình cựu danh thủ người Anh liên tục trở thành tâm điểm truyền thông nhờ cuộc sống xa hoa, gu thời trang đẳng cấp và sự nổi tiếng ngày càng tăng của các con.

Gia đình Beckham trò chuyện vui vẻ (Ảnh: BackGrid)