Paparazzi tóm cảnh Victoria khoe vai trần, sexy ôm David Beckham trên du thuyền khiến dân tình đỏ mặt

Khoảnh khắc cực tình cảm của vợ chồng David Beckham - Victoria.

Cặp đôi quyền lực Victoria và Beckham lại một lần nữa khiến người hâm mộ "đứng ngồi không yên" với loạt khoảnh khắc ngọt ngào như thuở mới yêu trong chuyến nghỉ dưỡng sang chảnh trên chiếc siêu du thuyền triệu đô.

Victoria Beckham đã trở thành tâm điểm chú ý khi xuất hiện đầy quyến rũ trên boong chiếc siêu du thuyền. Nhà thiết kế 51 tuổi diện một chiếc váy hai dây mảnh mai mang đậm hơi thở mùa hè. Thiết kế phóng khoáng này khéo léo tôn lên bờ vai trần thon thả cùng kết quả của chuỗi ngày tập tạ nghiêm ngặt cùng vóc dáng gợi cảm.

Victoria khoe vóc dáng săn chắc, sexy bên cạnh David

Nhan sắc quyến rũ ở tuổi 51 của phu nhà nhà Beckham

Cả hai có cử chỉ thân mật

Con trai Romeo Beckham và bạn gái cũng xuất hiện

David và Victoria tình cảm

Không chỉ gây sốt với sắc vóc "lão hóa ngược", cựu thành viên Spice Girls còn khiến dân tình phát sốt bởi những cử chỉ đầy mật ngọt bên ông xã David Beckham. Dù đã bên nhau hơn 2 thập kỷ và vừa kỷ niệm đám cưới bạc, cặp đôi vẫn không ngần ngại trao nhau những cái ôm eo tình tứ và những nụ hôn sâu lãng mạn dưới ánh nắng vàng của chuyến nghỉ dưỡng.

Trong khi vợ duyên dáng với kính râm cỡ lớn thương hiệu cá nhân, cựu danh thủ thế giới David Beckham cũng chứng minh phong độ khi khoe trọn body săn chắc, gương mặt điển trai vạn người mê ở tuổi ngoài 50. Cả hai thoải mái tận hưởng không gian riêng tư, trò chuyện và cười đùa vui vẻ bên cạnh các con.

Ở tuổi ngoài 50, vợ chồng nhà Beckham không chỉ khẳng định vị thế đỉnh cao về cả danh tiếng lẫn khối tài sản kếch xù, mà còn là biểu tượng hạnh phúc đích thực.

Theo Daily Mail