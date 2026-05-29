Chấn động Nhật Bản: Tuyển thủ bóng chuyền bị bắt vì tàng trữ cần sa ngay trong thời gian tập trung đội tuyển

Bóng chuyền Nhật Bản vừa chấn động trước thông tin tuyển thủ quốc gia Shunichiro Sato bị cảnh sát Tokyo bắt giữ với cáo buộc tàng trữ cần sa trái phép trong lúc đang tập trung cùng đội tuyển.

Theo truyền thông Nhật Bản, vụ việc xảy ra hôm 27/5 tại quận Itabashi (Tokyo). Shunichiro Sato cùng một số đồng đội tới một tiệm pachinko trong thời gian nghỉ ngơi tự do của đội tuyển. Một người dân phát hiện đồ cá nhân bị bỏ quên của nam tuyển thủ và mang giao cho cảnh sát. Lực lượng chức năng nhanh chóng xác định chủ sở hữu là Sato và liên hệ với Hiệp hội Bóng chuyền Nhật Bản (JVA) vào 20h cùng ngày.

Trong lúc kiểm tra hành lý, cảnh sát phát hiện chất nghi là cần sa trong đồ đạc của tuyển thủ 26 tuổi. Kết quả giám định sau đó xác nhận đây là cần sa, khiến Sato chính thức bị bắt giữ vào sáng 28/5 với cáo buộc vi phạm Luật Kiểm soát ma túy của Nhật Bản.

Shunichiro Sato, 26 tuổi, hiện là tuyển thủ bóng chuyền nam quốc gia Nhật Bản và thi đấu ở vị trí phụ công. Anh đang khoác áo CLB Wolfdogs Nagoya - một trong những đội bóng mạnh của giải V.League Nhật Bản.

Điều khiến dư luận đặc biệt bất ngờ là thời điểm xảy ra vụ việc. Sato đang trong giai đoạn tập trung cùng đội tuyển Nhật Bản để chuẩn bị cho Volleyball Nations League 2026, giải đấu lớn diễn ra trước thềm các mục tiêu quốc tế quan trọng của bóng chuyền nam Nhật Bản.

Tuyển thủ Nhật Bản bị bắt vì tàng trữ cần sa

Hiện phía cảnh sát chưa công bố liệu Sato đã thừa nhận hành vi hay chưa. Liên đoàn bóng chuyền Nhật Bản cũng chưa đưa ra án phạt chính thức, nhưng truyền thông địa phương nhận định tuyển thủ này gần như chắc chắn sẽ bị loại khỏi đội tuyển trong thời gian tới.

Tại Nhật Bản, các bê bối liên quan đến ma túy luôn bị xử lý rất nghiêm khắc, đặc biệt với người nổi tiếng và vận động viên quốc gia. Nhiều ngôi sao thể thao từng mất sự nghiệp chỉ sau một vụ việc tương tự.

Shunichiro Sato từng được xem là một trong những phụ công triển vọng của bóng chuyền Nhật Bản. Anh trưởng thành từ các đội trẻ U19, U21 trước khi được đôn lên đội tuyển quốc gia và thi đấu ở nhiều giải quốc tế.

Vụ bê bối lần này được cho là cú sốc lớn với bóng chuyền Nhật Bản đúng thời điểm đội tuyển đang hướng đến Volleyball Nations League và các mục tiêu quan trọng trong chu kỳ Olympic tiếp theo.