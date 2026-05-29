Chính thức: Messi lần thứ 6 tham dự World Cup, sánh ngang Ronaldo

Đội tuyển Argentina đã công bố danh sách 26 cầu thủ tham dự World Cup 2026.

Chiến dịch bảo vệ chức vô địch thế giới của đội tuyển Argentina tại World Cup 2026 đã chính thức bắt đầu bằng việc Huấn luyện viên Lionel Scaloni công bố danh sách những gương mặt xuất sắc nhất sẽ hành quân đến Bắc Mỹ.

Tâm điểm của mọi sự chú ý trong bản danh sách lần này không ai khác ngoài thủ quân Lionel Messi. Dù đang ở chương cuối của một sự nghiệp vĩ đại, Messi vẫn tiếp tục là điểm tựa tinh thần vững chắc và là niềm cảm hứng bất tận cho giấc mơ bảo vệ chiếc cúp vàng danh giá của Argentina. Trước đó, những thông tin về việc siêu sao này phải rời sân sớm do chấn thương trong trận đấu giữa Inter Miami và Philadelphia tại giải MLS hôm 25/5 từng khiến người hâm mộ vô cùng lo lắng. Tuy nhiên, sự xuất hiện của anh trong danh sách chính thức đã đập tan những hoài nghi, khẳng định vị thế không thể thay thế của số 10 huyền thoại.

Như vậy, Lionel Messi đã trở thành cầu thủ thứ 2 trong lịch sử tham dự 6 kỳ World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022 và 2026), chính thức phá vỡ thế cân bằng với đối thủ truyền kiếp Cristiano Ronaldo.

Tại giải đấu năm nay, HLV Lionel Scaloni mang tới Bắc Mỹ một đội hình có chiều sâu lý tưởng và giàu sức chiến đấu nhờ sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa bản lĩnh của các nhà đương kim vô địch và khát khao của tuổi trẻ. Tuyến giữa của đại diện Nam Mỹ nhiều khả năng sẽ được vận hành bởi bộ đôi tiền vệ đẳng cấp đang thi đấu tại Ngoại hạng Anh là Alexis Mac Allister (Liverpool) và Enzo Fernandez (Chelsea). Trong khi đó, hàng công hứa hẹn sẽ bùng nổ và biến ảo khôn lường với sự góp mặt của những tên tuổi lớn như Julian Alvarez và Lautaro Martinez.

Bên cạnh bộ khung dày dạn kinh nghiệm với những cựu binh như trung vệ Nicolas Otamendi hay thủ thành Emiliano Martinez, chiến lược gia người Argentina cũng quyết định thổi một làn gió mới vào đội hình khi trao cơ hội cho các tài năng trẻ triển vọng như Nico Paz và Giuliano Simeone.