Chồng thất nghiệp vẫn muốn mua áo Arsenal giá 3 triệu, vợ không cho thì bị giận vì “tính toán”

Chuyện chiếc áo Arsenal gây lục đục gia đình.

Sau khi Arsenal vô địch Ngoại hạng Anh và giành vé vào chung kết Champions League gặp PSG, câu chuyện người chồng vừa thất nghiệp vẫn muốn mua chiếc áo kỷ niệm của “Pháo thủ” đã gây tranh luận lớn trên mạng xã hội. Người bênh vì cho rằng đó là niềm vui tinh thần hiếm hoi, người lại cho rằng thời điểm này nên ưu tiên cơm áo, con cái.

Mới đây, mạng xã hội xôn xao trước bài đăng của một người vợ chia sẻ chuyện vợ chồng cãi nhau vì chiếc áo Arsenal trị giá khoảng 3 triệu đồng.

Theo lời kể, chồng cô vừa thất nghiệp nhưng vẫn muốn mua chiếc áo của Arsenal. Điều khiến người vợ băn khoăn là trước mắt gia đình còn rất nhiều khoản phải lo, từ sinh hoạt đến con cái. Vì vậy, cô đã từ chối đưa tiền mua áo và điều này khiến chồng cảm thấy bị “tính toán”.

“Anh ấy đi làm trước giờ đều đưa hết lương cho tôi để thanh toán mọi thứ trong nhà và lo cho con. Nhưng thật sự cái áo 3 triệu đó không đáng”, người vợ viết.

Bài đăng nhanh chóng thu hút hàng nghìn lượt tương tác cùng nhiều ý kiến trái chiều. Một bộ phận cư dân mạng đứng về phía người chồng khi cho rằng đây là thời điểm đặc biệt với các cổ động viên Arsenal.

Sau 22 năm chờ đợi, Arsenal vừa chính thức lên ngôi vô địch Ngoại hạng Anh dưới thời HLV Mikel Arteta. Không chỉ vậy, “Pháo thủ” còn chuẩn bị bước vào trận chung kết Champions League gặp PSG, đứng trước cơ hội hoàn tất mùa giải lịch sử với cú đúp danh hiệu lớn.

Với nhiều người hâm mộ Arsenal, chiếc áo mùa giải năm nay vì thế mang ý nghĩa tinh thần đặc biệt, đánh dấu hành trình chờ đợi suốt hơn hai thập kỷ.

“Người không xem bóng đá sẽ khó hiểu cảm giác này. 22 năm mới vô địch một lần, giờ còn đá chung kết Champions League nữa”, một tài khoản bình luận.

Nhiều ý kiến cũng cho rằng người chồng đã dành nhiều năm ưu tiên gia đình khi đưa toàn bộ thu nhập cho vợ quản lý, nên việc muốn mua món đồ mình yêu thích không phải điều quá đáng.

“Đó không chỉ là chiếc áo, mà là niềm vui hiếm hoi của anh ấy”, một tài khoản viết.

Tuy nhiên, không ít cư dân mạng lại bày tỏ sự đồng cảm với áp lực của người vợ. Theo họ, trong giai đoạn thất nghiệp, ưu tiên lớn nhất vẫn là tài chính gia đình, đặc biệt khi còn phải chăm lo cho con cái.

Một nữ cổ động viên Arsenal bình luận: “22 năm mới vô địch đúng là rất ý nghĩa, nhưng cũng phải liệu cơm gắp mắm. 3 triệu đồng đôi khi là tiền ăn của cả nhà trong một đến hai tuần”.

Nhiều người cho rằng vấn đề thực sự không nằm ở chiếc áo Arsenal mà là áp lực kinh tế khiến cả hai dễ tổn thương và khó chia sẻ với nhau hơn. Người chồng cần được thấu hiểu về mặt tinh thần, trong khi người vợ cũng đang chịu gánh nặng thực tế khi phải xoay xở tài chính gia đình.

Sau khi đọc các bình luận, chủ bài đăng cho biết cô đã suy nghĩ lại và có thể sẽ mua chiếc áo cho chồng. “Niềm vui chỉ có khi đúng lúc và đúng thời điểm”, cô chia sẻ.