Đám cưới của Taylor Swift - Travis Kelce có thể biến thành “đại hội người cũ” căng thẳng nhất Hollywood

Hôn lễ của Taylor Swift và cầu thủ bóng bầu dục Travis Kelce đang thu hút rất nhiều sự chú ý.

Ngày vui của Taylor Swift và Travis Kelce đang được dự đoán sẽ là sự kiện giải trí đình đám nhất năm - nhưng bên cạnh sự xa hoa và dàn khách mời toàn siêu sao, đám cưới này còn tiềm ẩn vô số khoảnh khắc “khó thở” khi hàng loạt người cũ, tình cũ của tình cũ và những mối quan hệ chồng chéo trong giới celeb cùng xuất hiện.

Theo nhiều nguồn tin, Taylor và Travis dự kiến tổ chức hai tiệc cưới hoành tráng tại Mỹ và Anh, quy tụ hàng loạt gương mặt đình đám Hollywood, âm nhạc lẫn thể thao. Nhưng với lịch sử tình cảm “dày đặc” của dàn khách mời, đây có thể sẽ là nơi những màn chạm mặt sượng trân nhất showbiz diễn ra.

Một trong những nhân vật được chú ý nhất chắc chắn là Harry Styles (cựu thành viên nhóm nhạc nam đình đám One Direction) - người từng có chuyện tình ngắn ngủi nhưng nổi tiếng bậc nhất với Taylor hồi năm 2012. Mối quan hệ chỉ kéo dài vài tháng nhưng được cho là nguồn cảm hứng cho album 1989 huyền thoại của nữ ca sĩ.

Điều trớ trêu là Harry hiện đính hôn với Zoe Kravitz, trong khi Zoe lại là bạn thân cực thân thiết của Taylor. Dù Harry được cho là bận lịch lưu diễn và có thể bỏ lỡ lễ cưới ở New York, anh nhiều khả năng sẽ góp mặt tại tiệc cưới ở Anh cùng Zoe. Nếu điều đó xảy ra, bầu không khí chắc chắn sẽ càng thú vị hơn khi siêu mẫu Cara Delevingne - một người bạn thân khác của Taylor và cũng từng vướng tin đồn hẹn hò Harry - xuất hiện.

Đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce tiềm ẩn nhiều màn đụng độ sượng trân của những người yêu cũ (Ảnh: The Sun)

Không chỉ có “team Harry”, hội bạn gái của Taylor còn đầy những mối liên kết rối rắm khác. Nữ diễn viên Zoe Kravitz từng hẹn hò Penn Badgley từ năm 2011 đến 2013, ngay sau khi nam diễn viên chia tay Blake Lively - người bạn thân lâu năm của Taylor. Dù hiện tại tất cả đều đã có cuộc sống riêng, việc các cặp đôi cũ tụ họp trong cùng một không gian vẫn khiến fan tò mò.

Trong khi đó, Selena Gomez - người bạn thân gắn bó với Taylor gần hai thập kỷ - cũng đem theo cả “vũ trụ drama” riêng. Selena từng hẹn hò Nick Jonas trong khi Taylor yêu Joe Jonas. Sau này, Joe kết hôn với Sophie Turner rồi ly hôn, còn Sophie lại trở thành bạn cực thân của Taylor. Chưa dừng ở đó, Selena còn từng có mối quan hệ với Zayn Malik - cha của con gái Gigi Hadid, một trong những “bestie” nổi tiếng nhất của Taylor.

Nếu Gigi đi cùng Bradley Cooper, nam diễn viên có thể sẽ rơi vào tình huống khó xử khi chạm mặt Suki Waterhouse - người yêu cũ của anh và cũng thuộc vòng bạn bè của Taylor.

Dù vậy, những người thân cận cho biết Taylor không muốn bất kỳ ai cảm thấy khó xử trong ngày trọng đại của mình. Nữ ca sĩ từng đùa rằng cô muốn mời “tất cả những người từng nói chuyện với mình” để không ai cảm thấy bị bỏ rơi.

Với từng ấy mối quan hệ đan xen, lễ cưới của Taylor Swift và Travis Kelce có lẽ sẽ không chỉ là đám cưới được mong chờ nhất năm - mà còn là “cuộc hội ngộ người yêu cũ” hỗn loạn bậc nhất Hollywood.