Là siêu sao nổi tiếng toàn cầu, Taylor Swift có đổi họ sau khi cưới chồng cầu thủ nghèo và kém nổi hơn mình rất nhiều lần?

Taylor Swift có đổi họ sau đám cưới? Một cú “thả tim” của Travis Kelce đang khiến fan bàn tán rôm rả về tương lai của cặp đôi quyền lực này.

Chỉ còn ít tháng trước đám cưới được mong đợi nhất Hollywood - NFL, Travis Kelce bất ngờ để lộ phản ứng thú vị liên quan đến chuyện đổi họ sau khi kết hôn với Taylor Swift. Mọi chuyện bắt đầu từ podcast Bussin With the Boys của hai cựu cầu thủ NFL Will Compton và Taylor Lewan. Trong chương trình, nhà sáng tạo nội dung Mitch Carsley đặt câu hỏi gây tò mò: “Liệu Taylor Swift có đổi họ thành Kelce sau khi cưới không?”.

Ngay lập tức, cuộc tranh luận trở nên cực kỳ sôi nổi. Một khách mời cho rằng điều đó khó xảy ra bởi Taylor Swift hiện là cái tên nổi tiếng toàn cầu, thậm chí “nếu có ai đổi họ thì nên là Travis”. Trong khi đó, Taylor Lewan lại thích thú với cái tên “Taylor Kelce”, còn Will Compton hài hước đề xuất phiên bản “Swift-Kelce”, thậm chí trêu rằng Travis có thể đổi luôn thành “Travis Swift-Kelce”.

Điều khiến fan chú ý hơn cả là Travis Kelce đã âm thầm “like” bài đăng Instagram tóm tắt đoạn trò chuyện này. Hành động nhỏ nhưng đủ để mạng xã hội bùng nổ suy đoán. Nhiều người cho rằng cú like của ngôi sao Kansas City Chiefs cho thấy anh hoàn toàn thoải mái và vui vẻ với những trò đùa xoay quanh chuyện cưới xin. “Travis thích bài này hài thật, đúng kiểu năng lượng khiến Taylor bị thu hút”, một fan bình luận.

Travis Kelce thích thú với chủ đề liệu anh và vị hôn thê Taylor Swift có đổi tên sau khi kết hôn hay không (Ảnh: Getty)

Nữ ca sĩ và chồng sắp cưới trao nhau nụ hôn khi ngồi ở hàng ghế khán giả trong một trận đấu vòng play-off NBA mới đây (Ảnh: Getty)

Không ít người cũng đưa ra dự đoán về cách cặp đôi sẽ xử lý chuyện họ tên sau hôn lễ. Phần đông cho rằng Taylor sẽ giữ nguyên nghệ danh “Taylor Swift” trong công việc vì đó là thương hiệu đã gắn liền với sự nghiệp âm nhạc tỷ USD của cô. Tuy nhiên, ở đời sống cá nhân hoặc giấy tờ pháp lý, nữ ca sĩ hoàn toàn có thể sử dụng họ Kelce.

Ngoài chuyện đổi họ, cặp đôi đình đám còn được cho là đang cân nhắc việc ký thỏa thuận tiền hôn nhân trước đám cưới dự kiến diễn ra vào mùa hè này tại New York. Theo Forbes, khối tài sản của Taylor Swift hiện vào khoảng 2 tỷ USD, phần lớn đến từ thành công khổng lồ của Eras Tour, trong khi Travis Kelce sở hữu tài sản ước tính từ 50 đến 90 triệu USD.

Taylor Swift sở hữu khối tài sản gấp nhiều lần chồng sắp cưới

Nguồn tin quốc tế cho biết cả hai đang xem xét nhiều phương án pháp lý khác nhau để bảo vệ tài sản hiện tại cũng như tương lai sau hôn nhân. Từ khi công khai hẹn hò năm 2023 đến màn đính hôn gây sốt năm 2025, Taylor Swift và Travis Kelce luôn là tâm điểm truyền thông toàn cầu. Và giờ đây, ngay cả chuyện “ai đổi họ theo ai” cũng đủ khiến cư dân mạng bàn luận không ngừng.

Tú Tú.