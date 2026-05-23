Yêu cầu kì quặc trong thiệp mời đám cưới của Taylor Swift và Travis Kelce khiến khách mời bực mình, từ chối tham dự

Theo thông tin từ Daily Mail, Taylor Swift và Travis Kelce dự kiến tổ chức hôn lễ vào ngày 3/7/2026 tại New York. Tuy nhiên, địa điểm cụ thể vẫn được giữ kín và chỉ được thông báo cho khách mời vào đúng ngày diễn ra sự kiện nhằm đảm bảo an ninh.

Dù đám cưới được xem là một trong những sự kiện giải trí được mong chờ nhất năm, một chi tiết trong thiệp mời lại khiến nhiều người không vui: không phải ai cũng được mang theo “plus one” (người đi cùng). Một khách mời giấu tên chia sẻ rằng họ cảm thấy khá lúng túng khi nhận ra mình phải đến dự một mình.

“Thiệp mời của tôi ghi rõ không được mang theo người đi cùng. Tôi thật sự không biết phải làm sao, vì đi một mình khá khó xử. Có lẽ tôi sẽ không tham dự nữa, bởi tôi cũng không quen quá nhiều người ở đó. Xin lỗi, nhưng tôi đâu phải bạn thân của chị em nhà Hadid”, người này nói.

Nguồn tin từ truyền thông Mỹ cho biết thêm, điều khiến một số khách mời khó chịu là việc quy định này không áp dụng đồng đều. Một vài người nổi tiếng vẫn được phép đưa bạn đời hoặc người yêu đi cùng. “Tôi biết Selena Gomez sẽ đi cùng Benny Blanco, còn tôi thì không được vì đang độc thân. Tôi hiểu địa điểm có giới hạn số lượng khách, nhưng cảm giác bị phân biệt như vậy thật sự không dễ chịu”.

Thậm chí, một vị khách giấu tên còn thừa nhận có thể bỏ lỡ “đám cưới của năm” chỉ vì cảm thấy quá ngại khi phải xuất hiện một mình giữa dàn sao đình đám. Hiện địa điểm tổ chức hôn lễ vẫn được giữ bí mật tuyệt đối. Theo một nguồn tin, Taylor Swift muốn hạn chế tối đa rủi ro an ninh nên chỉ tiết lộ nơi diễn ra đám cưới vào phút chót.

Taylor Swift và Travis Kelce công khai hẹn hò từ năm 2023 trước khi đính hôn vào tháng 8/2025

Nhiều người đang đồn đoán đó có thể là một khách sạn sang trọng như Waldorf Astoria, nơi có hệ thống an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Danh sách khách mời dự kiến quy tụ hàng loạt tên tuổi nổi tiếng như Gigi Hadid, Bella Hadid, Bradley Cooper, Emma Stone, Lena Dunham và Zoë Kravitz.

Về phía Travis Kelce, nhiều nhân vật nổi tiếng của NFL cũng được cho là sẽ góp mặt như Andy Reid, Jason Kelce, Patrick Mahomes và Miles Teller. Taylor Swift được cho là sẽ diện váy cưới do Stella McCartney thực hiện, lấy cảm hứng từ chiếc váy cưới kinh điển của Elizabeth Taylor trong thập niên 1950.

Đám cưới dự kiến chỉ có khoảng 150 khách mời, theo phong cách riêng tư và ấm cúng. Cặp đôi được cho là cùng nhau tự tay quyết định mọi chi tiết, từ hoa trắng, nhẫn vàng cho đến chiếc bánh cưới mang phong cách cổ điển những năm 1950.