Khung hình gia đình Khánh Thi - Phan Hiển đẹp như tranh vẽ: Nhìn biểu cảm đủ hiểu ai "quyền lực" nhất nhà

Mới đây, hình ảnh sum họp của gia đình kiện tướng dancesport Khánh Thi - Phan Hiển đã nhận được sự quan tâm lớn từ người hâm mộ. Khung hình ấm áp với đầy đủ các thành viên được ví như một bức tranh vẽ, ghi lại trọn vẹn niềm hạnh phúc của cặp đôi vàng làng thể thao Việt Nam.

Trong bức ảnh, gia đình năm thành viên cùng nhau quây quần trong không gian phòng khách ấm cúng. Điểm chiếm trọn sự chú ý của người xem chính là sự xuất hiện đầy đáng yêu của cô con gái út Lisa.

Khoảnh khắc cực đáng yêu của gia đình Khánh Thi - Phan Hiển

Gia đình 5 thành viên ai cũng đẹp

Trong khi bé Lisa đang chăm chú khám phá đĩa hoa quả trên bàn, thì cả bố mẹ lẫn hai anh chị lớn đều đồng loạt chống cằm, nghiêng người dõi theo từng cử chỉ của em. Ánh mắt tràn ngập sự trìu mến của mọi người dành cho Lisa cho thấy cô bé chính là "thế lực nhí" quyền lực nhất, luôn được cả nhà yêu chiều, nâng niu.

Trải qua nhiều thử thách, Khánh Thi và Phan Hiển hiện đang sở hữu tổ ấm "đủ nếp đủ tẻ" đáng ngưỡng mộ. Con trai cả Kubi (Minh Cường) không chỉ điển trai giống bố mà còn sớm bộc lộ tài năng dancesport thiên bẩm, liên tục gặt hái nhiều huy chương vàng quốc tế. Con gái thứ hai Anna (Vương Diễm) sở hữu vẻ ngoài điệu đà, sắc sảo và được nhận xét là "bản sao" của người mẹ nổi tiếng. Trong khi đó, bé út Lisa (Thùy Linh) chào đời năm 2023 chính là mảnh ghép mang lại nhiều tiếng cười và sự gắn kết đặc biệt cho cả gia đình.

Loạt khoảnh khắc gia đình Khánh Thi - Phan Hiển đi du lịch

Bé Lisa luôn có biểu cảm cực đáng yêu

5 thành viên luôn đồng hành từ hoạt động vui chơi, tập luyện

Ảnh áo dài dịp Tết 2026 nhà Khánh Thi

Dù bận rộn với công việc huấn luyện, thi đấu và điều hành trung tâm dancesport, Khánh Thi và Phan Hiển luôn ưu tiên thời gian cho các con. Cặp đôi thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường giản dị, từ việc cùng con vui chơi đến những chuyến du lịch chung của đại gia đình.

