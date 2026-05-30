Địa chấn tennis: Djokovic bị "thần đồng" 19 tuổi loại đầy cay đắng sau 5 giờ thi đấu nghẹt thở

Thần đồng 19 tuổi lội ngược dòng không tưởng, biến Djokovic thành cựu vương Giải quần vợt Pháp Mở rộng (Roland Garros) 2026.

Giải quần vợt Pháp Mở rộng (Roland Garros) 2026 vừa chứng kiến một trong những cú sốc lớn nhất lịch sử giải đấu, khi huyền thoại Novak Djokovic bất ngờ gục ngã trước tài năng trẻ 19 tuổi người Brazil, Joao Fonseca, ngay tại vòng 3 sau một trận marathon nghẹt thở kéo dài gần 5 giờ đồng hồ.

Bước vào trận đấu trên sân trung tâm Court Philippe-Chatrier, Novak Djokovic sớm khẳng định đẳng cấp vượt trội. Tay vợt 39 tuổi người Serbia làm chủ hoàn toàn thế trận ở hai set đầu tiên, nhanh chóng giành chiến thắng với cùng tỷ số 6-4. Vào thời điểm tưởng chừng như tấm vé đi tiếp đã nằm chắc trong tay cựu số 1 thế giới, bước ngoặt của trận đấu bất ngờ xuất hiện từ sự quật khởi của đối thủ trẻ tuổi.

Djokovic bị tay vợt trẻ làm khó (Ảnh: Reuters)

Joao Fonseca – hạt giống số 28 của giải đã thể hiện một tinh thần chiến đấu kiên cường đến kinh ngạc. Không hề bị ngợp trước cái bóng lớn của người đàn anh, tay vợt 19 tuổi bắt đầu tăng tốc với những cú đánh thuận tay uy lực và hiểm hóc. Fonseca rút ngắn tỷ số bằng chiến thắng 6-3 trong set 3, trước khi kéo sập sự kháng cự của Djokovic bằng thắng lợi 7-5 ở set 4, đưa trận đấu vào set 5 quyết định.

Kịch điểm của sự kịch tính được đẩy lên cao trào ở set đấu cuối cùng. Bằng bản lĩnh của nhà vô địch 24 danh hiệu Grand Slam, Djokovic sớm vươn lên dẫn trước 3-1. Thế nhưng, Fonseca một lần nữa chứng minh anh không dễ dàng bỏ cuộc khi xuất sắc bẻ lại game giao bóng để cân bằng tỷ số.

Tại game đấu quyết định khi Fonseca đang dẫn 6-5 và đối mặt với nguy cơ bị bẻ giao bóng (break-point), áp lực đè nặng tưởng như sẽ làm lung lay tâm lý của một tay vợt trẻ. Song, thần đồng người Brazil đã khiến cả khán đài phải ngỡ ngàng khi liên tiếp tung ra 3 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp (ace) để khép lại trận đấu với chiến thắng chung cuộc 3-2 (4-6, 4-6, 6-3, 7-5, 7-5) sau 4 giờ 53 phút giao tranh nghẹt thở.

Với kết quả này, Joao Fonseca chính thức trở thành tay vợt ở độ tuổi teen đầu tiên trong lịch sử đánh bại được Novak Djokovic tại một giải Grand Slam. Thất bại cay đắng này cũng chính thức dập tắt tham vọng chinh phục danh hiệu Grand Slam thứ 25 mang tính lịch sử của huyền thoại người Serbia tại Paris năm nay.

Djokovic rời giải đấu (Ảnh: EPA)

Chia sẻ trong phòng họp báo sau chiến tích lịch sử, Joao Fonseca không giấu nổi sự xúc động: "Tôi vẫn chưa thể tin được những gì vừa xảy ra. Ban đầu, tôi không nghĩ mình có thể lội ngược dòng trước một tượng đài như Novak. Nhưng khi trận đấu trôi về những phút cuối, tôi cảm thấy mình giao bóng ace cứ như John Isner vậy, thật điên rồ!"

Về phía Novak Djokovic, dù không giấu được sự thất vọng khi để thua ngược từ thế dẫn trước 2 set, anh vẫn thể hiện phong thái quân tử khi chúc mừng đàn em: "Tôi vô cùng thất vọng với kết quả này, nhưng tôi cảm thấy mình đã chiến đấu hết mình và không làm gì sai về mặt chiến thuật hay sự chuẩn bị. Đơn giản là Joao đã chơi quá xuất sắc ở những thời điểm quyết định. Cậu ấy xứng đáng với chiến thắng này và chắc chắn sẽ trở thành một siêu sao lớn tiếp theo của quần vợt thế giới".