Bị World Cup gạch tên, trọng tài gây tranh cãi vì vẫn được bắt trận chung kết Champions League

Trọng tài Daniel Siebert vẫn được UEFA "chọn mặt gửi vàng" bắt trận Arsenal vs PSG.

Liên đoàn bóng đá châu Âu (UEFA) mới đây đã chính thức chỉ định trọng tài người Đức Daniel Siebert làm người cầm còi cho trận chung kết Champions League mùa giải 2025/ 2026 giữa Paris Saint-Germain (PSG) và Arsenal lúc 23h00 ngày 30/5. Quyết định này ngay lập tức vấp phải làn sóng hoài nghi dữ dội. Việc một vị "vua áo đen" liên tục vướng vào các tranh cãi định đoạt kết quả tại giải quốc nội, đồng thời bị gạch tên khỏi chiến dịch World Cup 2026, lại được giao trọng trách ở trận đấu danh giá nhất cấp câu lạc bộ đang để lại một dấu hỏi lớn về tiêu chí lựa chọn của UEFA.

Trọng tài người Đức Daniel Siebert làm người cầm còi cho trận chung kết Champions League (Ảnh: Getty)

Ở tuổi 42, Daniel Siebert được đánh giá là một trong những trọng tài có thâm niên của bóng đá Đức. Tuy nhiên, sự nghiệp của ông tại Bundesliga lại gắn liền với những quyết định gây tranh cãi và sự thiếu nhất quán. Làn sóng chỉ trích đỉnh điểm nổ ra vào đầu tháng 3 vừa qua, sau màn đối đầu căng thẳng giữa Cologne và Borussia Dortmund. Trận đấu khép lại với chiến thắng 2-1 nghiêng về Dortmund, nhưng tâm điểm của truyền thông lại đổ dồn vào những tiếng còi của Siebert. Trong những phút bù giờ định mệnh, vị trọng tài này đã bỏ qua một tình huống để bóng chạm tay mười mươi của cầu thủ Dortmund ngay trong vòng cấm. Sai lầm nghiêm trọng này khiến bình luận viên kỳ cựu Michael Trippel không ngần ngại công khai chỉ trích ông ngay trên sóng truyền hình, coi đó là một "thảm họa trọng tài" làm thay đổi hoàn toàn cục diện trận đấu.

Không dừng lại ở đó, năng lực cầm còi của Daniel Siebert cũng trở thành chủ đề mổ xẻ của các chuyên gia. Huyền thoại bóng đá Đức Lothar Matthaus từng nhận định rằng, điểm yếu lớn nhất của Siebert chính là sự thiếu dứt khoát và tâm lý do dự trong các tình huống bước ngoặt. Dù cựu danh thủ này vẫn dành lời khen ngợi cho việc Siebert sẵn sàng lên tiếng thừa nhận sai sót sau mỗi trận đấu, nhưng đối với một trận chung kết Champions League – nơi mỗi tích tắc đều có thể định đoạt số phận của cả một mùa giải sự do dự của trọng tài chính là một mối nguy hiểm tiềm tàng.

Sự hoài nghi dành cho Siebert càng tăng lên gấp bội khi nhìn vào danh sách các trọng tài tham dự vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra tại Bắc Mỹ sắp tới. Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) đã thẳng tay gạch tên Daniel Siebert khỏi ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh. Thay vào đó, FIFA quyết định đặt niềm tin vào người đồng hương của ông là trọng tài Felix Zwayer để đại diện cho giới cầm còi nước Đức.

Trận chung kết Champions League giữa PSG và Arsenal không chỉ là cuộc đấu trí của các siêu sao trên sân cỏ, mà giờ đây còn là bài kiểm tra áp lực cực đại dành cho Daniel Siebert. Quyết định đặt niềm tin vào một trọng tài đang chịu nhiều điều tiếng của UEFA được xem là một canh bạc đầy rủi ro. Người hâm mộ toàn cầu đang kỳ vọng vị vua áo đen người Đức có thể vượt qua áp lực tâm lý để điều hành trận đấu một cách công bằng nhất.