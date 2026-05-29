David Beckham cởi trần khoe body săn chắc trên du thuyền hơn 500 tỷ, ngoài 50 vẫn vững phong độ cầu thủ điển trai nhất thế giới

David Beckham gây sốt với body phủ kín hình xăm trên du thuyền 520 tỷ, Victoria Beckham nhìn chồng không rời mắt.

David Beckham mới đây trở thành tâm điểm chú ý khi cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ xa hoa ngoài khơi Formentera, Tây Ban Nha. Cựu danh thủ 51 tuổi khiến dân tình trầm trồ khi cởi trần thư giãn trên siêu du thuyền trị giá tới 16 triệu bảng Anh (khoảng 520 tỷ đồng), khoe thân hình săn chắc cùng loạt hình xăm kín người.

Trong loạt ảnh được paparazzi ghi lại, Beckham thoải mái nằm nghỉ dưới nắng Địa Trung Hải. Dù để lộ toàn bộ phần thân trên lực lưỡng, ông bố 4 con vẫn tinh tế dùng khăn trắng che phần dưới cơ thể khi tận hưởng kỳ nghỉ cùng gia đình.

Điều khiến netizen chú ý hơn cả chính là ánh nhìn đầy ngưỡng mộ mà Victoria Beckham dành cho chồng. Nhà thiết kế thời trang 52 tuổi ngồi cạnh David, đội mũ rộng vành để tránh nắng nhưng vẫn không giấu được vẻ thích thú khi nhìn ông xã khoe body cực phẩm.

Chuyến nghỉ dưỡng lần này còn có sự góp mặt của Romeo Beckham, cô út Harper Beckham cùng bạn gái Romeo là Kim Turnbull. Cả gia đình vừa dùng bữa tại nhà hàng nổi tiếng Es Moli de Sal trước khi lênh đênh trên biển bằng siêu du thuyền riêng. Trong khi David và Romeo tranh thủ tắm nắng trên boong tàu, Kim Turnbull lại gây chú ý với bikini tím nhạt gợi cảm. Cô nàng thoải mái nhảy xuống biển bơi lội rồi tắm tráng ngay trên du thuyền giữa thời tiết nắng nóng của Địa Trung Hải.

Được biết, chiếc du thuyền mà gia đình Beckham sử dụng có tên Seven - lấy cảm hứng từ số áo huyền thoại gắn liền với David Beckham trong thời kỳ đỉnh cao sự nghiệp. Đây là mẫu Riva 130 Bellissima siêu sang được đóng thủ công tại Ý.

Không chỉ tận hưởng kỳ nghỉ sang chảnh, gia đình Beckham còn liên tục gây chú ý bởi các dự án kinh doanh mới. Victoria Beckham gần đây được cho là đang cân nhắc bán thương hiệu thời trang do cô sáng lập từ năm 2008. Sau nhiều năm thua lỗ, thương hiệu này đã ghi nhận doanh thu tăng mạnh lên 112,7 triệu bảng trong năm 2024.

Trong khi đó, Harper Beckham - cô con gái út nhà Beckham - cũng đang chuẩn bị bước chân vào lĩnh vực làm đẹp với dòng mỹ phẩm dành riêng cho Gen Z và Gen Alpha, lấy cảm hứng từ xu hướng skincare Hàn Quốc.