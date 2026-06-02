FIFA "thiết quân luật" tại World Cup 2026: Cầu thủ ngã vờ, đổi người "rùa bò" sẽ phải trả giá cực đắt

Những luật mới sẽ áp dụng tại FIFA World Cup 2026.

Lịch sử bóng đá thế giới đang đứng trước ngưỡng cửa của một trong những cuộc cải tổ luật thi đấu quy mô và triệt để nhất từ trước đến nay. Nhằm chuẩn bị cho ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh vào năm 2026, Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) cùng Ủy ban Bóng đá Quốc tế (IFAB) đã chính thức phê duyệt một loạt quy định mang tính cách mạng. Trọng tâm của chiến dịch lần này tập trung vào hai mục tiêu cốt lõi: tối đa hóa thời gian bóng lăn thực tế và bảo vệ tuyệt đối uy quyền của tổ trọng tài trước những áp lực trên sân cỏ.

Chiến dịch "5 giây"

Từ lâu, những tình huống cố tình trì hoãn đưa bóng vào cuộc ở biên hay các pha phát bóng chậm chạp của thủ môn luôn là vấn đề nhức nhối, làm giảm đáng kể nhịp độ trận đấu và gây ức chế cho khán giả. Nhằm chấm dứt tình trạng này, FIFA áp dụng "Quy tắc 5 giây" đầy nghiêm khắc. Khác với đồng hồ tự động, quy trình đếm ngược sẽ chính thức bắt đầu khi trọng tài chính nhận thấy cầu thủ có dấu hiệu trì hoãn một cách cố ý. Lúc này, vị vua áo đen sẽ thổi còi, ra hiệu bộ và công khai đếm ngược 5 giây bằng tay.

Hình phạt cho sự chậm trễ này được đánh giá là cực kỳ nặng và có thể làm thay đổi hoàn cảnh cục diện trên sân. Cụ thể, đối với các tình huống ném biên, nếu quá thời hạn 5 giây mà bóng chưa rời tay, quyền ném biên sẽ ngay lập tức được chuyển giao cho đội đối phương. Đặc biệt hơn, ở các tình huống phát bóng lên từ vạch 5m50, nếu thủ môn hoặc hậu vệ không thực hiện cú đá trong vòng 5 giây sau hiệu lệnh, đội bóng đó sẽ phải chịu hình phạt vô cùng khắc nghiệt: nhường cho đối phương một quả phạt góc. Đây được xem là đòn giáng mạnh vào thói quen câu giờ của các đội bóng đang nắm lợi thế dẫn bàn.

Bắt buộc rời sân trong 10 giây

Bên cạnh quy tắc 5 giây, quy trình thay đổi nhân sự cũng được siết chặt một cách tối đa. Mỗi khi bảng điện tử hiển thị số áo thay người được giơ lên, cầu thủ bị thay ra chỉ có vỏn vẹn đúng 10 giây để rời khỏi thảm cỏ vạch biên, tính từ vị trí gần nhất nơi họ đang đứng.

Quy định này loại bỏ hoàn toàn hình ảnh những cầu thủ thong thả đi bộ từ giữa sân sang rìa bên kia nhằm kéo dài thời gian. Nếu vi phạm hạn mốc 10 giây này, cầu thủ vẫn phải rời sân, nhưng đội bóng sẽ phải gánh chịu hậu quả nặng nề: cầu thủ dự bị sẽ không được phép vào sân ngay lập tức. Đội hình đó sẽ phải thi đấu thiếu người trong ít nhất 1 phút tiếp theo và chỉ được bổ sung nhân sự ở tình huống bóng chết đầu tiên sau khi thời gian phạt kết thúc. Ngoài ra, quy tắc "cách ly 1 phút" ngoài đường biên cũng được áp dụng cho các cầu thủ cần đến sự chăm sóc của y tế, buộc các đội bóng phải cân nhắc kỹ trước khi sử dụng chiến thuật "nằm sân giả chấn thương".

Nâng cấp quyền hạn của VAR

VAR tại World Cup 2026 sẽ được mở rộng quyền hạn một cách đáng kể để sửa chữa các sai lầm có thể làm xoay chuyển số phận của một trận đấu. Thay đổi đáng chú ý nhất là việc VAR được phép can thiệp vào các tình huống rút thẻ vàng thứ hai dẫn đến thẻ đỏ. Trước đây, VAR hoàn toàn bất lực trước những lỗi nhận định thẻ vàng của trọng tài chính. Kể từ giải đấu tới, nếu phát hiện một cầu thủ bị truất quyền thi đấu do một tấm thẻ vàng thứ hai oan uổng, VAR sẽ lập tức phát tín hiệu để trọng tài chính xóa thẻ, bảo đảm tính công bằng tuyệt đối.

Không dừng lại ở đó, công nghệ video cũng sẽ can thiệp nhanh vào các quyết định thổi phạt góc hoặc phát bóng lên bị sai lệch. Mặc dù các tình huống này không trực tiếp dẫn đến bàn thắng như phạt đền, nhưng chúng lại là khởi nguồn của nhiều pha dàn xếp nguy hiểm. Sự can thiệp nhanh của VAR được kỳ vọng sẽ giảm thiểu tối đa những tranh cãi không đáng có bên đường biên.

Chỉ có đội trưởng được trao đổi với trọng tài

Để chấm dứt tình trạng hỗn loạ, cầu thủ vây trọng tài, FIFA ban hành quy tắc chỉ có đội trưởng của mỗi đội bóng mới có quyền tiếp cận và trao đổi với trọng tài chính.

Mọi cầu thủ khác cố tình chạy lại tranh cãi, bao vây hoặc có hành vi phản ứng với trọng tài sẽ ngay lập tức phải nhận một chiếc thẻ vàng tự động, không có ngoại lệ. Quy định này không chỉ giúp bảo vệ uy quyền và sự an toàn cho các vị trọng tài, mà còn giúp trận đấu diễn ra một cách văn minh, chuyên nghiệp, đúng với tinh thần thể thao cao thượng.

Những điều chỉnh mang tính bước ngoặt này từ FIFA và IFAB chắc chắn sẽ vấp phải không ít sự bỡ ngỡ, thậm chí là phản ứng từ các huấn luyện viên và cầu thủ trong giai đoạn đầu áp dụng. Tuy nhiên, xét về lâu dài, đây là bước đi tất yếu để nâng tầm giá trị của môn thể thao vua.