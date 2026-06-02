"Cam thường" bóc nhan sắc Yến Xuân khi cùng Văn Lâm dự sự kiện: Xứng danh nàng WAG sexy nhất làng bóng đá Việt!

Không hổ danh là "nàng WAG quyến rũ nhất Việt Nam", bà xã Đặng Văn Lâm chứng minh đẳng cấp sắc vóc đỉnh cao bất chấp mọi góc nhìn.

Kể từ khi chính thức về chung một nhà với đám cưới riêng tư và ấm cúng vào tháng 7/2024, cặp đôi trai tài gái sắc Đặng Văn Lâm và Yến Xuân ngày càng thoải mái hơn trong việc chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau trước công chúng. Mới đây, tại một sự kiện ở TP.HCM, sự xuất hiện tay trong tay của cặp đôi cùng thiên thần nhỏ - bé Gấu (Đặng Lâm Minh) đã nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý. Những đoạn clip ngắn và hình ảnh được ghi lại bằng camera thường đã lột tả nhan sắc đời thực của nàng hot gymmer sinh năm 1991.

Trong video, Yến Xuân qua góc máy cận cảnh của "cam thường" vẫn vô cùng rạng rỡ và cuốn hút. Chọn cho mình bộ trang phục thể thao sắc trắng đồng điệu với ông xã, cô nàng khéo léo khoe khéo bờ vai trần thon gọn cùng nước da mịn màng, khỏe khoắn, đôi chân dài nuột nà cùng vóc dáng 3 vòng cực phẩm. Gương mặt thanh tú, nụ cười tươi tắn luôn thường trực trên môi giúp Yến Xuân ghi điểm tuyệt đối trong mắt người hâm mộ bởi sự thân thiện, rạng ngời tự nhiên mà không cần đến bất kỳ bộ lọc chỉnh sửa nào.

Thần thái tự tin cùng vóc dáng "chuẩn không cần chỉnh" của bà xã Văn Lâm khiến cư dân mạng không tiếc lời khen. Là một huấn luyện viên thể hình cá nhân lâu năm, Yến Xuân luôn duy trì một chế độ tập luyện cực kỳ nghiêm ngặt. Những hình ảnh đời thường hay khoảnh khắc diện bikini nóng bỏng bên bể bơi càng khẳng định rõ nét vòng eo con kiến, cơ bụng săn chắc cùng những đường cong nghẹt thở của nàng WAG xinh đẹp. Sự kết hợp giữa nét khỏe khoắn của một gymer và sự dịu dàng khi dịu dàng bế bồng cháu nhỏ tạo nên một sức hút rất riêng biệt.

Có thể nói, dù ở góc chụp chính diện sự kiện hay những góc quay từ phía khán giả, Yến Xuân vẫn khẳng định phong độ nhan sắc đỉnh cao của mình. Cô không chỉ là hậu phương vững chắc, luôn đồng hành và tiếp thêm sức mạnh cho thủ thành Đặng Văn Lâm trên sân cỏ mà còn tự mình tỏa sáng bằng tài năng và sắc vóc đáng ngưỡng mộ. Danh hiệu "nàng WAG sexy nhất làng bóng đá Việt" dành cho Yến Xuân quả thực chưa bao giờ làm người hâm mộ phải hoài nghi.

