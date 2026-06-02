"Mỹ nhân phòng gym" Trần Bích Hạnh vừa cưới Văn Thanh chưa đầy 1 tháng đã có động thái lạ giữa đêm

Trần Bích Hạnh - vợ Văn Thanh liên tiếp có những trạng thái gây chú ý.

Sau chuỗi ngày bận rộn lo cho đám cưới ở quê, Trần Bích Hạnh – vợ mới cưới của cầu thủ Vũ Văn Thanh bất ngờ khiến người hâm mộ lo lắng khi liên tục đăng những dòng trạng thái đầy tâm trạng và thở dài vào lúc nửa đêm.

Cụ thể, trên trang cá nhân của mình, Trần Bích Hạnh đã chia sẻ hình ảnh một trang sách có nội dung đầy tâm sự về sự tổn thương và trưởng thành: "Tớ thật lòng hy vọng, chúng mình sẽ không đánh rơi nhiều nước mắt trong những ngày lớn lên... Tớ thật lòng hy vọng, trái tim chúng mình sẽ tìm thấy bình yên sau rất nhiều ngày giông bão". Đi kèm với bức ảnh này, cô còn viết thêm: "Mong rằng vào một ngày không xa, những điều dịu dàng trên thế gian này sẽ đến và lấp đầy trái tim cậu..." và chèn thêm bài hát có tên "Hãy tự yêu lấy bản thân mình". Ngay sau đó, nàng hot girl tiếp tục đăng một bức ảnh mờ của chính mình kèm theo một tiếng thở dài ngắn ngủi: "Haizz".

Bích Hạnh liên tiếp có trạng thái lạ

Đây không phải là lần đầu tiên vợ của Văn Thanh lộ dấu hiệu mệt mỏi. Cách đây không lâu, sau khi vừa lo xong đám cưới tại quê nhà, Bích Hạnh từng tâm sự cô đang bị kiệt sức và mất ngủ vì suy nghĩ quá nhiều. Việc phải dồn hết sức lực để chuẩn bị cho ngày trọng đại, tiếp đón lượng khách mời lớn, lại phải chuẩn bị cho tiệc cưới sắp tới tại Hà Nội khiến cô dâu mới bị quá tải.

Bên cạnh đó, từ khi yêu và cưới một cầu thủ nổi tiếng, cuộc sống của Bích Hạnh cũng bị cư dân mạng soi xét nhiều hơn. Trước đó, cô từng bị một số người chê bai nhan sắc thật khi xuất hiện tại một sự kiện công cộng. Dù đã lên tiếng giải thích rằng lúc đó da mình đang bị kích ứng do điều trị, nhưng những lời bàn tán này chắc chắn đã tạo ra áp lực không nhỏ cho cô.

Chuyện tình ngọt ngào nhưng cũng nhiều lo toan

Văn Thanh và Trần Bích Hạnh vướng tin đồn hẹn hò từ cuối năm 2023 và chính thức công khai vào tháng 4/2025. Trong suốt thời gian yêu nhau, cặp đôi thường xuyên khiến dân mạng ghen tị bằng những hành động ngọt ngào, những món quà giá trị và cách xưng hô thân mật là "ba - mẹ".

Bích Hạnh vẫn đăng video hạnh phúc bên Văn Thanh, nhưng cứ đêm là bất ổn

Trần Bích Hạnh sinh năm 1993, hơn Văn Thanh 3 tuổi. Cô là một hot girl, gymer nổi tiếng và có sự nghiệp kinh doanh riêng rất thành công. Dù bên ngoài luôn xinh đẹp và tự lập, Bích Hạnh từng tự nhận mình là người hay suy nghĩ, gặp nhiều vấn đề về tâm lý và thường chọn cách tự chịu đựng một mình chứ không muốn làm phiền đến người khác.

