Chu Thanh Huyền hot không kém Quang Hải, được fan vây kín xin chụp ảnh, "cam thường" bóc trần nhan sắc thật

Chu Thanh Huyền - vợ Quang Hải được vây kín xin chụp ảnh trong ngày đội bóng của chồng vô địch V.League 2025/26.

Xuất hiện tại sân Hàng Đẫy để cổ vũ chồng trong trận đấu vòng 25 V.League 2025/26, Chu Thanh Huyền chứng minh sức hút "khủng" khi liên tục bị người hâm mộ vây kín, chen chúc xin chụp ảnh kỷ niệm. Sức nóng của nàng hot girl sinh năm 2000 được đánh giá là không hề kém cạnh ông xã ngôi sao. Ngay sau đó, những khoảnh khắc lọt vào ống kính "camera thường" và sóng truyền hình trực tiếp của cô cũng nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội.

Dân tình thi nhau xin chụp ảnh cùng vợ Quang Hải (Ảnh: FPT Play)

Không còn những bộ lọc chỉnh ảnh lung linh trên mạng xã hội, nhan sắc của Chu Thanh Huyền lần này được kiểm chứng qua góc máy quay trực tiếp và "camera thường" của dân tình trên sân Hàng Đẫy. Trái ngược với những tranh cãi trước đây, diện mạo của nàng WAG lần này nhận được "cơn mưa" lời khen từ netizen. Dưới ống kính không chỉnh sửa, Chu Thanh Huyền vẫn nổi bật với làn da trắng mịn, đường nét khuôn mặt thanh tú và nụ cười tươi tắn. Đến sân cổ vũ chồng, cô chọn lối trang điểm nhẹ nhàng, tóc búi gọn gàng và mặc chiếc áo thun thể thao năng động của CLB. Sự tiết chế này giúp cô trông tự nhiên và ghi điểm tuyệt đối.

Chu Thanh Huyền bế con trai đến cổ vũ Quang Hải (Ảnh: Hải Đăng)

Khung hình gia đình Quang Hải cùng nâng cúp

Quang Hải cũng gây chú ý khi dành cử chỉ tình cảm cho vợ. Vừa nhận chiếc huy chương vàng vô địch V.League 2025/26 danh giá trên bục vinh danh, Quang Hải đã lập tức chạy về Chu Thanh Huyền, tự tay đeo lại tấm huy chương vào cổ cho bà xã. Hành động cưng chiều vợ hết mực của nam cầu thủ khiến những người có mặt tại sân không khỏi trầm trồ, ngưỡng mộ. Trước đó, trên khán đài, khoảnh khắc hai mẹ con lo lắng khi thấy Quang Hải bị đau nằm sân cũng lọt vào ống kính truyền thông và nhận về nhiều sự đồng cảm. Sự xuất hiện lần này của Chu Thanh Huyền không chỉ giúp cô khẳng định phong độ nhan sắc thực tế ngày càng thăng hạng, mà xây dựng được hình ảnh một người vợ, người mẹ bỉm sữa đảm đang, luôn hết lòng đồng hành cùng sự nghiệp của chồng.