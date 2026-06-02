Đoàn Văn Hậu tức giận với Doãn Hải My lên hot search: Sự tình thế nào?

Đã rõ lý do thông tin Văn Hậu tức giận với vợ rộ lên.

Tối ngày 31/5, CLB Công an Hà Nội (CAHN) chính thức nâng cúp vô địch V.League 2025/26 trên sân Hàng Đẫy. Ngay sau lễ trao giải, từ khóa "Đoàn Văn Hậu tức giận với Doãn Hải My" bỗng nhiên leo thẳng lên thanh xu hướng của nền tảng TikTok, khiến nhiều người hâm mộ không khỏi hoang mang. Tuy nhiên, sự thật đằng sau khoảnh khắc này lại hoàn toàn trái ngược với những suy đoán mang tính "drama" của cư dân mạng.

Dân mạng tìm kiếm Văn Hậu tức giận với Hải My

Cụ thể, nguồn cơn của sự hiểu lầm bắt nguồn từ một đoạn video ghi lại cảnh ăn mừng trên sân. Lúc này, khu vực bục trao giải vô cùng hỗn loạn và đông đúc khi đông đảo cầu thủ, ban huấn luyện cùng người hâm mộ đều vây kín để chụp ảnh lưu niệm. Đoàn Văn Hậu một tay bế con trai (bé Lúa) đi phía trước. Vì sợ vợ bị lạc và tụt lại phía sau giữa đông người, nam hậu vệ đã phải ngoái lại và gọi thật lớn: "Thóc ơi!" (biệt danh ở nhà của Doãn Hải My) để thúc giục cô vào chụp ảnh gia đình.

Do âm thanh tại sân vận động quá lớn, Văn Hậu buộc phải hét to với gương mặt nghiêm nghị, dứt khoát để bà xã có thể nghe thấy. Khoảnh khắc gọi vợ có phần gấp gáp này đã gây hiểu nhầm thành nam cầu thủ đang "gắt gỏng" hay "tức giận" với vợ.

Thực tế gia đình Văn Hậu vẫn ăn mừng cùng nhau hạnh phúc (Ảnh: FBNV)

Văn Hậu đã có 5 lần vô địch V.League, trong đó có tới 3 lần Hải My được đồng hành cùng chồng (Ảnh: FBNV)

Thực tế tại sân Hàng Đẫy tối hôm đó, cặp đôi trai tài gái sắc liên tục dành cho nhau những cử chỉ vô cùng tình cảm. Ngay sau khi Doãn Hải My tiến đến, Đoàn Văn Hậu đã tự tay đeo chiếc huy chương vàng danh giá lên cổ vợ. Top 10 Hoa hậu Việt Nam 2020 cũng liên tục nở nụ cười rạng rỡ, thoải mái selfie khoe chiếc huy chương đầy tự hào.

Hành động hét lớn tên vợ giữa đám đông thực chất cho thấy sự tinh tế và quan tâm của Văn Hậu, khi anh luôn muốn vợ con đồng hành trong khoảnh khắc vinh quang nhất sự nghiệp. Thực chất "hot search" gây tò mò chỉ là một pha hiểu lầm từ phía netizen, gia đình nhỏ của nam cầu thủ vẫn đang vô cùng hạnh phúc và viên mãn.