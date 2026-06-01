MC Thanh Thanh Huyền gợi ý 5 bài tập cực dễ thực hiện giúp dáng xinh đón hè

5 bài tập Cardio giúp cải thiện vóc dáng từ MC Thanh Thanh Huyền.

Mùa hè – mùa của những chuyến du lịch biển và những bộ bikini quyến rũ đang đến gần. Để sở hữu vóc dáng thon gọn, săn chắc MC Thanh Thanh Huyền đã chia sẻ chuỗi bài tập cardio cường độ cao kết hợp kháng.

Mở màn cho chuỗi bài tập là Alternating Waves với dây thừng. Thanh Thanh Huyền hạ thấp trọng tâm ở tư thế bán squat để tạo bệ đỡ vững chắc, giữ lưng thẳng và siết chặt cơ bụng. Hai tay cầm hai đầu dây và vung xen kẽ liên tục tạo nên những làn sóng uốn lượn. Bài tập này ép hệ tim mạch phải hoạt động với công suất lớn ngay từ những phút đầu tiên, giải phóng lượng calo cực lớn. Chuyển động vung tay liên tục giúp đánh bay mỡ thừa vùng bắp tay, vai và lưng trên, mang lại bờ vai thon thả, giúp phái đẹp tự tin diện áo hai dây hay váy quây.

Bài tập thứ 2 là Jumping Squat. Thanh Thanh Huyền dùng lực bộc phát từ gót chân bật nhảy thật cao, đánh tay ra sau tạo đà. Điểm cộng lớn là kỹ thuật tiếp đất bằng mũi chân chuyển dần sang gót chân rất nhẹ nhàng, trùng gối ngay để giảm tối đa chấn động lên khớp gối. Động tác bật nhảy liên tục kích hoạt mạnh mẽ cơ mông lớn và cơ đùi trước, giúp nâng mông, chống chảy xệ và định hình vòng ba săn chắc, căng tròn đầy sức sống.

Bài tập thứ 3: Inchworm Burpee

Đây là một trong những bài tập phức tạp nhất trong chuỗi, đòi hỏi sự kết hợp nhịp nhàng giữa độ dẻo dai và sức mạnh bộc phát. Xuất phát từ tư thế đứng, gập người đi bộ bằng hai tay về phía trước thảm tạo thành tư thế Plank cao. Tại đây, thay vì bò về, cô thực hiện cú bật thu chân sát về phía tay và bật nhảy thẳng lên cao để kết thúc một đại diện.

Bài tập thứ 4: Mountain Climber

Ở tư thế Plank cao, nữ MC giữ cố định phần hông và lưng thẳng, tuyệt đối không đẩy mông lên cao hay để võng lưng. Hai gối liên tục co sát về phía ngực với tốc độ nhanh và dứt khoát. Việc co gối liên tục buộc các nhóm cơ bụng dưới phải co bóp và làm việc hết công suất. Bài tập này không chỉ giúp sở hữu vòng eo phẳng lì mà còn tăng cường sức bền tổng thể đáng kinh ngạc.

Khép lại chuỗi bài tập là bài tập phức hợp sử dụng thêm tạ tay, tối ưu hóa hiệu quả "xây cơ, giảm mỡ" đồng thời. Giữ hai quả tạ tay ngang vai, thực hiện một nhịp squat sâu. Khi đứng thẳng dậy, tận dụng lực đẩy từ chân để đẩy thẳng hai quả tạ lên cao qua đầu. Chuyển động cần mượt mà, dứt khoát và tránh để võng lưng khi tạ ở trên cao. Vì huy động nhiều nhóm cơ lớn cùng tham gia (đùi, mông, bụng, vai, tay), bài tập này kích hoạt hiệu ứng đốt mỡ tự nhiên kéo dài nhiều giờ sau khi tập.