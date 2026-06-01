Ngôi sao gốc Việt dự World Cup 2026 tha thiết nhắn nhủ Messi: Làm ơn hãy cho em xin áo đấu của anh nhé!

Sao trẻ gốc Việt công khai "xin áo" Messi trước World Cup 2026: "Làm ơn hãy cho em chiếc áo của anh".

Cầu thủ gốc Việt Ibrahim Maza chia sẻ về World Cup và niềm vui khi đối đầu Messi

Tiền vệ Ibrahim Maza đang trở thành cái tên nhận được nhiều sự chú ý sau khi chính thức góp mặt trong danh sách đội tuyển Algeria tham dự World Cup 2026. Tiền vệ sinh năm 2005 mang trong mình hai dòng máu Algeria - Việt Nam, hiện được đánh giá là một trong những tài năng trẻ triển vọng nhất của bóng đá châu Phi.

Ở tuổi 20, Maza đã gây ấn tượng mạnh trong màu áo CLB Bayer Leverkusen và được định giá khoảng 50 triệu euro (gần 1.300 tỷ đồng). Trước khi cập bến đội bóng nước Đức, anh từng được nhiều ông lớn châu Âu theo dõi, trong đó có Barcelona. Với kỹ thuật cá nhân khéo léo, khả năng sáng tạo và tư duy chơi bóng hiện đại, Maza được kỳ vọng sẽ trở thành trụ cột của đội tuyển Algeria trong tương lai.

Tiền vệ Ibrahim Maza nhận được rất nhiều sự quan tâm khi tham dự World Cup 2206

Mới đây, đoạn video phỏng vấn của ngôi sao trẻ này bỗng viral khi nhắc đến siêu sao Messi. Tiền vệ gốc Việt Ibrahim Mazaà đầy háo hức khi nhắc đến khả năng đối đầu đội tuyển Argentina của Lionel Messi tại World Cup 2026.

Trong đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Maza không giấu được sự phấn khích khi nói về thần tượng lớn nhất của mình. Ngôi sao trẻ của Bayer Leverkusen nói: ""The craziest thing is that we're going to play against Argentina.. Also against Messi who I grew up watching. I'll try to get his shirt. I hope he will see this maybe. Please give me your shirt" (Tạm dịch: "Điều điên rồ nhất là chúng tôi sẽ được đối đầu với Argentina. Và còn được đối đầu với Messi, người mà tôi đã theo dõi trong suốt quá trình trưởng thành của mình. Tôi sẽ cố gắng xin áo đấu của anh ấy. Hy vọng anh ấy có thể xem được đoạn video này. Làm ơn hãy cho em chiếc áo của anh".

Cầu thủ gốc Việt muốn xin áo đấu của Messi ở World Cup 2026

Những chia sẻ chân thành của Maza nhanh chóng thu hút sự quan tâm từ người hâm mộ. Dù đang nổi lên như một trong những ngôi sao trẻ đáng xem nhất, tiền vệ 20 tuổi vẫn không giấu được sự ngưỡng mộ dành cho Messi - cầu thủ mà anh đã theo dõi từ thuở nhỏ.

Algeria và Argentina sẽ đối đầu nhau trong trận ra quân bảng J tại vòng chung kết World Cup 2026 diễn ra vào ngày 16/6/2026 trên sân Arrowhead ở Kansas City. Người hâm mộ sẽ không chỉ chờ đợi màn so tài giữa một bên là nhà vô địch thế giới và một bên là thế hệ trẻ đầy khát vọng của Algeria, mà còn tò mò liệu Maza có hoàn thành được "nhiệm vụ" đặc biệt của mình: đổi chiếc áo đấu với thần tượng Lionel Messi hay không.