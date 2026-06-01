Ngôi sao gốc Việt dự World Cup 2026: 20 tuổi trị giá 1300 tỷ, được Barcelona săn đón

Cầu thủ gốc Việt Ibrahim Maza được triệu tập lên tuyển Algeria dự World Cup 2026.

Đội tuyển quốc gia Algeria vừa chính thức công bố danh sách cầu thủ tham dự Vòng chung kết World Cup 2026. Đáng chú ý, trong số 7 tiền vệ được triệu tập có sự xuất hiện của Ibrahim Maza – tài năng trẻ mang hai dòng máu Algeria và Việt Nam. Đây được xem là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của cầu thủ sinh năm 2005.

Sinh ra và lớn lên tại Đức, Ibrahim Maza có bố là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Dù từng có thời gian khoác áo các lứa trẻ của đội tuyển Đức, tiền vệ 20 tuổi này cuối cùng đã lựa chọn cống hiến cho màu áo của đội tuyển quê cha.

Ibrahim Maza thi đấu cho đội tuyển Algeria (Ảnh: FBNV)

Quyết định triệu tập Maza của Ban huấn luyện đội tuyển Algeria được đánh giá là hoàn toàn xứng đáng sau màn trình diễn bùng nổ của anh ở cấp câu lạc bộ. Trong màu áo Bayer Leverkusen tại giải vô địch quốc gia Đức mùa giải 2025/26, Maza đã có 28 lần ra sân (với 20 lần đá chính), ghi dấu giày vào 7 bàn thắng bao gồm 3 pha lập công và 4 đường kiến tạo. Sự đa năng chính là thứ vũ khí nguy hiểm nhất của tiền vệ gốc Việt, khi anh có thể chơi tốt ở cả vị trí tiền vệ công, dạt cánh hay thậm chí là đá như một trung phong.

Phong độ chói sáng này đã đẩy giá trị chuyển nhượng của Maza tăng vọt. Hiện tại, anh được định giá lên tới khoảng 45 triệu euro, trở thành một trong những cái tên đắt giá nhất trong đội hình tuyển Algeria. Thậm chí, gã khổng lồ xứ Catalonia – CLB Barcelona cũng được cho là đang ráo riết theo đuổi chữ ký của tài năng trẻ này.

Tại World Cup 2026, Ibrahim Maza và các đồng đội ở tuyển Algeria sẽ nằm chung bảng đấu với các đối thủ Argentina, Áo và Jordan. Người hâm mộ Việt Nam chắc chắn sẽ dõi theo từng bước chạy của ngôi sao mang dòng máu Việt trên các sân cỏ thế giới vào mùa hè này.