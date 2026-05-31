World Cup 2026 chưa đá, FIFA đã bị kiện vì "chiêu trò" gian lận, thao túng giá vé

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) bị người hâm mộ phản ứng dữ dội vì vé xem bóng đá.

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đang rơi vào tâm bão khủng hoảng truyền thông và pháp lý khi ngày càng nhiều quốc gia và tổ chức bảo vệ người tiêu dùng đồng loạt nộp đơn kiện, cáo buộc cơ quan này sử dụng các chiêu trò gian lận, thao túng giá vé và lừa dối người hâm mộ trước thềm Vòng chung kết World Cup 2026.

Cuộc chiến pháp lý căng thẳng nhất hiện đang diễn ra tại Mỹ - quốc gia đồng chủ nhà của giải đấu. Các Bộ trưởng Tư pháp thuộc các bang lớn như New York, New Jersey và California đã chính thức vào cuộc, yêu cầu FIFA phải giải trình toàn bộ quy trình phân phối vé. Giới chức Mỹ cáo buộc liên đoàn bóng đá quyền lực này cố tình áp dụng chiêu trò "khan hiếm giả tạo" bằng cách găm vé, chia nhỏ các đợt mở bán nhằm tạo tâm lý hoang mang, từ đó ép người hâm mộ phải săn lùng vé với mức giá "bóng ma" cao ngất ngưỡng trên các sàn đầu cơ trực tuyến.

FIFA bị phản ứng vì vấn đề vé xem World Cup (Ảnh: Getty)

Bên cạnh đó, việc FIFA áp dụng cơ chế "giá vé biến động" - tự động đẩy giá lên theo nhu cầu mà không có mức trần minh bạch đã khiến giá vé trung bình tăng vọt tới 34%. Mô hình định giá này bị chỉ trích dữ dội là hành vi "bóc lột" trắng trợn túi tiền của người hâm mộ. Tổ chức bảo vệ người tiêu dùng Euroconsumers cùng Hội cổ động viên bóng đá châu Âu (FSE) cũng đã chính thức gửi đơn khiếu nại lên Ủy ban châu Âu (EC), yêu cầu điều tra hành vi lạm dụng vị thế độc quyền của FIFA.

Đỉnh điểm của sự phẫn nộ hướng về FIFA là bê bối liên quan đến chiêu trò "tráo hạng ghế". Hàng nghìn cổ động viên trung thành phản ánh rằng họ đã phải chi ra những khoản tiền khổng lồ để sở hữu tấm vé hạng sang. Tuy nhiên, khi sơ đồ sân vận động được cập nhật, chỗ ngồi thực tế của họ lại bị đẩy xuống các góc khuất, xa sân bóng hoặc ngay phía sau cầu môn. FIFA bị cáo buộc đã âm thầm can thiệp vào sơ đồ màu sắc của các khán đài, tự tiện nâng cấp các khu vực ghế ngồi bình thường thành "hạng cao cấp" để trục lợi sau khi đợt mở bán đầu tiên khép lại. Phản hồi trước những cáo buộc này, FIFA gây phẫn nộ khi đưa ra lời giải thích lạnh lùng rằng: "Sơ đồ chỗ ngồi lúc mua chỉ mang tính chất tham khảo".

Theo truyền thông, việc giải đấu diễn ra trên đất Mỹ đồng nghĩa với việc FIFA bắt buộc phải tuân thủ nghiêm ngặt Luật bảo vệ người tiêu dùng khắt khe của quốc gia này. Nếu các cáo buộc thao túng thị trường và lừa dối khách hàng được cơ quan tư pháp chứng minh là có thật, FIFA không chỉ đối mặt với những án phạt tài chính mang tính lịch sử, mà còn có nguy cơ phải hoàn tiền và bồi thường thiệt hại khổng lồ cho hàng triệu nạn nhân trên toàn cầu.