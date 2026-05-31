Đỗ Quang Vinh xả vai thiếu gia nghìn tỷ làm bố đơn thân, tiết lộ bí quyết "hack tuổi" nhờ các con

Cuối tuần bình yên bên các con của thiếu gia nhà bầu Hiển.

Mới đây, trên trang cá nhân con trai cả nhà bầu Hiển - Đỗ Quang Vinh đã thu hút nhiều sự chú ý khi chia sẻ một khoảnh khắc đời thường đầy năng động. Kèm theo bức ảnh, nam doanh nhân viết dòng trạng thái ngắn gọn: "Có con là 1 cách để trẻ hoá bản thân" .

Khác hẳn với hình ảnh chỉn chu, lịch lãm trong những bộ vest quen thuộc khi điều hành doanh nghiệp, "cậu cả" nhà bầu Hiển xuất hiện với phong cách vô cùng giản dị. Anh diện áo thun, quần shorts đen khỏe khoắn và đang mang giày trượt patin tại một khu vui chơi. Nhiều người xem không khỏi bất ngờ trước ngoại hình trẻ trung, rạng rỡ của ông bố sinh năm 1989, dù anh đang gánh vác khối lượng công việc rất lớn tại ngân hàng.

Cuộc sống đời thường cuối tuần của thiếu gia Đỗ Quang Vinh (Ảnh: FBNV)

Đối với Đỗ Quang Vinh, việc đồng hành và vui chơi cùng các con không chỉ là trách nhiệm mà còn là cách để anh giải tỏa áp lực, tìm lại sự cân bằng sau giờ làm việc. Ngày cuối tuần, Quang Vinh cùng các con đi chơi thoải mái. Hình ảnh này khác hẳn những lúc con trai cả nhà bầu Hiển mặc vest lịch sự phát biểu hay lãnh đạo công ty.

Là một ông bố đơn thân bận rộn nuôi ba con nhỏ, anh luôn giữ quan điểm không bao giờ để công việc cuốn đi mất thời gian dành cho gia đình. Vị lãnh đạo trẻ tuổi thường xuyên tự tay chăm sóc, đưa đón các con đi học và cùng con trải nghiệm những trò chơi vận động.

Dù sinh ra ở "vạch đích", Đỗ Quang Vinh vẫn khẳng định vị thế của một "tổng tài" thực lực với nền tảng học vấn đáng nể. Sang Anh du học từ năm 15 tuổi và tốt nghiệp Thạc sĩ ngành Tài chính – Quản trị, anh hiện đang gánh vác nhiều trọng trách cốt lõi tại Tập đoàn T&T.

Bên cạnh sự nghiệp, vị Phó Chủ tịch trẻ tuổi còn là một tín đồ thể thao chân chính. Dù không trực tiếp điều hành mảng này, anh vẫn năng nổ tham gia các hoạt động ngoại khóa cùng nhân viên. Đặc biệt, mỗi khi CLB Hà Nội thi đấu, Đỗ Quang Vinh cùng gia đình có mặt trên khán đài để tiếp lửa cho đội bóng do em trai mình – Đỗ Vinh Quang làm Chủ tịch.

Đỗ Quang Vinh cũng rất chăm chỉ tập luyện thể thao hàng ngày (Ảnh: FBNV)

Khoảnh khắc bên con của Đỗ Quang Vinh