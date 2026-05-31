Vẻ ngoài nóng bỏng của chân dài 19 tuổi, cao 1m77, là em gái thủ môn Lâm Tây

Sở hữu chiều cao ấn tượng 1m77 cùng nét đẹp lai Việt - Nga cuốn hút, Đặng Thanh Giang - cô em gái út của thủ môn Lâm Tây ngày càng phổng phao, định hình phong cách quyến rũ và cá tính ở tuổi trưởng thành.

Nếu là một người hâm mộ trung thành của thủ môn ĐT Việt Nam Đặng Văn Lâm (Lâm Tây), chắc hẳn công chúng không còn xa lạ gì với gia đình hạnh phúc và những người em vô cùng thân thiết của anh. Đặc biêth là cô em gái út Đặng Thanh Giang luôn nhận được sự quan tâm từ cộng đồng mạng. Bẵng đi một thời gian kể từ ngày còn là một cô bé rụt rè thường xuyên xuất hiện trong các khung hình gia đình, Thanh Giang giờ đây đã bước sang tuổi 19 với sự thay đổi ngoạn mục về cả sắc vóc lẫn phong cách thời trang.

Mới đây, những hình ảnh được Thanh Giang chia sẻ nhanh chóng thu hút lượng tương tác lớn từ người hâm mộ. Không còn diện những bộ trang phục ngọt ngào, đáng yêu như trước, cô nàng sinh năm 2007 khiến nhiều người bất ngờ khi xuất hiện với diện mạo cá tính và nóng bỏng. Trong loạt ảnh, em gái Lâm Tây lựa chọn trang phục tông đen chủ đạo đầy nổi loạn, kết hợp giữa áo ôm sát có chi tiết cắt xẻ tinh tế ở ngực cùng chân váy ngắn và boots cổ cao. Bối cảnh không gian cầu thang cũ với những bức tường chằng chịt nét vẽ graffiti càng làm tôn lên vẻ ngoài cá tính, hiện đại của cô gái tuổi mười chín.

Điểm chiếm trọn "spotlight" trong những khung hình chính là chiều cao vượt trội của Đặng Thanh Giang. Thừa hưởng gen trội từ gia đình, cô nàng hiện đã chạm mốc 1m77 - một chiều cao vô cùng lý tưởng mà ngay cả nhiều người mẫu chuyên nghiệp cũng mơ ước. Đôi chân dài miên man kết hợp với tỉ lệ cơ thể cân đối giúp Thanh Giang dễ dàng chinh phục nhiều phong cách thời trang khác nhau. Bên cạnh đó, gương mặt mang nét lai hai dòng máu Việt - Nga với sống mũi cao thẳng, đôi mắt sâu hút hồn và bờ môi quyến rũ giúp cô nàng luôn nổi bật trong mọi góc nhìn, dù là chụp cận cảnh hay góc rộng từ trên cao.

Dù sở hữu lợi thế ngoại hình vượt trội và nhận được sự quan tâm lớn từ công chúng, Thanh Giang vẫn chọn cho mình một cuộc sống khá kín tiếng và tập trung phần lớn thời gian cho việc học tập. Mới đây, cô nàng đã chính thức bước chân vào hoạt động nghệ thuật với việc debut làm người mẫu. Mỗi lần xuất hiện, Thanh Giang lại mang đến một làn gió mới, chứng minh sự trưởng thành đầy cuốn hút và hứa hẹn sẽ còn rực rỡ hơn nữa trong tương lai.