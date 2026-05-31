Harper Beckham chuẩn tiểu thư nhà tài phiệt: Khoác túi hiệu hơn 12.000 USD đi chơi, mặc áo trễ vai khoe visual thiếu nữ xinh đẹp tuổi 14

Hình ảnh mới nhất của tiểu thư Harper Beckham gây sốt.

Harper Beckham tiếp tục chứng minh mình là “fashionista nhí” của gia đình Beckham khi xuất hiện với không chỉ một mà tới hai chiếc túi Chanel xa xỉ, có tổng giá trị ước tính hơn 12.000 USD (khoảng 315 triệu đồng).

Con gái út 14 tuổi của David Beckham và Victoria Beckham được bắt gặp khi cùng gia đình tận hưởng kỳ nghỉ hè trên du thuyền. Dù còn khá nhỏ tuổi, Harper đã thu hút sự chú ý nhờ phong cách thời trang sang trọng không kém các ngôi sao hàng đầu. Visual xinh đẹp tuổi 14 của con gái út nhà Beckham cũng khiến người hâm mộ thả tim rầm rộ.

Điều khiến giới mộ điệu đặc biệt quan tâm là cô bé mang theo cùng lúc hai chiếc túi Chanel đắt giá. Một trong số đó là mẫu túi Chanel cổ điển với những chi tiết đặc trưng của nhà mốt Pháp như họa tiết chần bông (quilted), dây xích đan da và khóa logo CC biểu tượng. Chiếc còn lại có thiết kế nhỏ gọn hơn, phù hợp với phong cách trẻ trung nhưng vẫn giữ đậm chất xa xỉ.

Theo các chuyên gia thời trang, tổng giá trị của hai chiếc túi mà Harper sử dụng có thể lên tới hơn 12.000 USD. Đây không phải lần đầu tiên cô bé gây chú ý với những món phụ kiện hàng hiệu đắt đỏ.

Trước đó, Harper từng xuất hiện tại Paris cùng một chiếc túi Chanel vintage được định giá khoảng 4.300 USD. Nhiều người cho rằng đây là món đồ được “thừa hưởng” từ bộ sưu tập đồ sộ của mẹ cô.

Nguồn tin thân cận với gia đình Beckham cho biết Victoria từ lâu vẫn khuyến khích con gái khám phá thời trang và không quá khắt khe trong việc cho Harper sử dụng quần áo, phụ kiện của mình. Nhà thiết kế người Anh từng chia sẻ rằng cô thích việc các con có thể tận hưởng những món đồ trong tủ đồ của mẹ, dù vẫn có một số ngoại lệ với những chiếc túi đặc biệt quý hiếm.

Harper ngày càng được đánh giá là người thừa hưởng rõ nét gu thời trang của Victoria Beckham. Những lần xuất hiện gần đây của cô bé đều nhận được nhiều lời khen nhờ phong cách thanh lịch, tối giản nhưng vẫn rất thời thượng.